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27/02/2025 19:37

中國港能（００９３１）：與鑫磊壓縮機股份戰略合作協議

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國港能（００９３１）公布，集團近日與鑫磊股份
（深：３０１３１７），一家實力雄厚的Ａ股上市公司，簽訂戰略合作協議。此協議將全面支持
集團在新能源及人工智能領域的發展，並在資金方面提供強大支持，使集團的業務能夠加快多倍
發展。（ｂｎ）

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