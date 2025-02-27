中國港能（００９３１）：與鑫磊壓縮機股份戰略合作協議

《經濟通通訊社２７日專訊》中國港能（００９３１）公布，集團近日與鑫磊股份

（深：３０１３１７），一家實力雄厚的Ａ股上市公司，簽訂戰略合作協議。此協議將全面支持

集團在新能源及人工智能領域的發展，並在資金方面提供強大支持，使集團的業務能夠加快多倍

發展。（ｂｎ）

