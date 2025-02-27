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AH股新聞

27/02/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：優化股權投資，調動更多資金試點

　　《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
推動金融資產投資公司股權投資試點有序擴圍
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局與國家發改委２６日在京召開金融資產投資公司股權投資試點座談會，以總結金融
資產投資公司股權投資試點經驗，優化完善試點政策，進一步加大對科技創新和民營企業的支持
力度。會議明確，推動金融資產投資公司股權投資試點有序擴圍。
　
２０２４年稅惠政策有效激發民營經濟活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家稅務總局２６日發布的數據顯示，２０２４年現行支持科技創新和製造業發展的主要政策減
稅降費及退稅２６２９３億元（人民幣．下同），其中民營經濟納稅人（包括民營企業和個體工
商戶）享受相關政策減稅降費及退稅１５８７０億元，佔比達６０﹒４％。
　
三部門：降低航空口岸綜合物流成本
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署、國家移民局、中國民航局近日發布的《關於進一步促進航空口岸通關便利化若干措施
的通知》提出，進一步規範和降低航空口岸綜合物流成本，強化航空口岸收費目錄清單管理，協
同規範降低航空口岸經營服務企業收費。進一步提高航空口岸進出口貨物通關效率，加快空運跨
境電商發展。
　
　
《上海證券報》
　
向黨中央和習近平總書記述職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
根據黨中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組
成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平總書記書面述職。近期，
有關同志按規定就２０２４年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。
　
央地密集施策真幫實幫，著力促進民營經濟發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
盡快修訂出台新版市場准入負面清單、支持民營企業積極參與「兩重兩新」、加力推動解決拖欠
民營企業賬款問題、為民營企業做優做強提供更有力的資本市場支持、著力解決民營企業融資難
融資貴問題、加大民營小微企業首貸、續貸、信用貸支持力度??
　
國聯民生證券舉辦項目合作大會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國聯民生證券將於２月２７日至２８日在無錫舉辦以「融匯江湖，潮湧向新」為主題的項目合作
大會，這將是「國聯＋民生」正式合併更名後的首度亮相。屆時，國聯集團總裁、國聯民生證券
黨委書記顧偉將發布國聯民生證券戰略，這家「新券商」將由此揚帆起航。
　
　
《證券時報》
　
推動優化股權投資環境，調動更多資金資源支持試點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局、國家發改委２６日聯合召開金融資產投資公司股權投資試點座談會。會議提出，
金融監管總局將加強與國家發展改革委的協同配合，推動優化股權投資環境，調動更多資金和資
源支持試點。
　
樓市止跌回穩現階段性成果，政策仍需「做加法」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
房地產市場「止跌回穩」將成為今年兩會房地產領域的熱議關鍵詞。專家認為，去年四季度以來
，房地產多項指標顯示出市場出現止跌回穩的勢頭。總體來看，當前市場需求端呈現階段性及結
構性回暖，要進一步鞏固已取得的階段性成果、實現今年止跌回穩的目標，首先要繼續優化和切
實落實已出台的政策措施，同時及早儲備並推出增量政策，地方政府要與中央政府形成合力，從
供需兩端同時發力。
　
「雪王」創紀錄打新，天時地利人和背後應有冷思考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２月２１日起，「雪王」蜜雪冰城開啟公開招股之路，不斷刷新著港股新股認購的上限：２月
２４日，突破１萬億港元，２月２５日，打破快手２０２１年創下的１﹒２６萬億港元紀錄，２
月２６日招股結束時，這一數字創紀錄地達到１﹒８３萬億港元。（ｌｃ）

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