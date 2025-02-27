《神州經脈》中小企赴美上市傳嚴控，奔馳中國裁員，滬指升深指跌

《神州經脈》Ａ股市場今日（２７日）早盤震盪調整，惟消費板塊在政策預期升溫下逐漸走

高，帶領滬綜指午後止跌，最終全日收升０﹒２３％，報３３８８﹒０６點，深成指則跌

０﹒２６％，創業板指跌０﹒５２％。滬深兩市全天成交超２萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增加６６２億元或３﹒４％。分析人士認為，全國兩會在下周召開，市場整體或將延續震

盪態勢。



臨近兩會，人民幣或延續區間寬幅震盪走勢。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２７１０，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子，創２月１９日以來逾一周新低，

全日在７﹒２５９０至７﹒２７１３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７４０，較

上個交易日跌８點子，四連跌，續創１月２０日以來逾一個月新低，和市場預測偏離超８００點

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 英國《金融時報》引述四位接近中國證監會人士報道，中證監今年打算對市值較小、基本

面較弱的中國公司在美國首次公開募股（ＩＰＯ）實施更嚴格的管控，因中證監擔心這類公司容

易受到市場操縱。



２﹒ 商務部新聞發言人何亞東表示，將加快完善服務消費「１＋Ｎ」政策措施體系，推動出台

支持家政服務消費、數字消費、體育消費等一系列政策，擴大服務領域高質量供給；加強新業態

新模式培育，創新服務消費場景。另外，何亞東對於美方發起進口銅２３２調查指出，世貿專家

組早在２０２２年裁定美２３２關稅措施違反世貿規則，但美方近期不僅恢復徵收鋼鋁２３２關

稅，還發起新的２３２調查。何亞東並強調，中國是精煉銅的淨進口國，僅出口少量銅材產品，

所謂中國利用補貼和過剩產能破壞競爭的指控完全站不住腳，敦促美方盡快撤銷此次調查。



３﹒ 對於有消息指「奔馳中國裁員１５％」，奔馳中國今日發聲明指，業務的整合或削減將不

可避免地涉及到部分員工的工作安排，奔馳中國將嚴格遵守相關法律法規，為相關員工提供盡可

能合情合理合法的跟進方案。奔馳中國並稱，將更加深入地應用新的數字化技術賦能業務運營，

提升運營效率，精簡業務流程，也將根據業務需求，整合或削減冗餘重覆的崗位。



４﹒ 市傳中金公司和中國銀河將合併成為中國第三大券商，中金、銀河齊發布公告稱，未得到

任何來自於政府部門、監管機構或公司控股股東、實際控制人有關合併的書面或口頭信息。



５﹒ 據報百度將於３月中旬推出下一代文心（Ｅｒｎｉｅ）人工智能（ＡＩ）大模型，該模型

在推理等方面的能力將得到改進。升級後的４﹒５版文心模型還將增強多模態功能。百度本月早

些時候曾表示，將在未來幾個月內逐步推出文心４﹒５系列，並從６月３０日起正式將其開源。



６﹒ 在英偉達周三（２６日）提交的年度報告中，於芯片、雲服務、計算處理和網絡產品等五

個類別中的四個類別裏，都把華為列為競爭對手。這是華為連續第二年出現在該名單中，此前華

為曾有三年沒出現過在該名單中。英偉達ＣＥＯ黃仁勳稱，中國市場的競爭相當激烈，華為以及

其他公司都非常積極進取，競爭實力極強。英偉達在報告中把阿里和百度列為雲服務領域的競爭

對手。



７﹒ 為進一步關切台胞台企訴求，福建省日前研究制定了貫徹落實中央《意見》第四批政策措

施，共有三個方面１７條，當中包括「支持台胞到寧德鋰電行業就業發展」，由寧德時代、新能

源科技、廈鎢新能源等企業三年內每年面向台胞提供１００個以上就業崗位；對新增大學本科及

以上學歷台胞到寧德就業，與用人單位簽訂勞動合同且實際工作滿一年以上，給予個人每年５萬

元補助，累計不超過三年。



８﹒ 國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，光伏製造業的內捲式競爭仍

未從根本上解決，外貿形勢更趨惡化，企業全面虧損。國家能源局正在配合國家發改委、工信部

等部門研究制定和完善政策措施，包括大力推進大型風電光伏基地建設；制定光伏電站升級改造

和退役管理辦法，鼓勵和引導存量光伏發電項目加大更新改造力度等。（ｓｌ）

