《鍾之日記》恒指急漲回調，內需股偷步升

《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普表示，對加拿大和墨西哥的新關稅將從４月２日生效，並威脅對歐盟汽車徵

收２５％關稅，隔晚美股走勢分化，道指下跌。港股昨日（２６日）大升，今早輕微低開後重拾

升勢，盤中曾升穿兩萬四關，但其後沽壓增加、大市轉跌，午後走勢依然反覆，恒生指數最終收

報２３７１８，跌６９點或０﹒３％，主板成交增至４０６５億元，為近４個月以來最多。



《路透》昨報道中金公司和中國銀河合併，將成為中國第三大券商。但中金公司、銀河當日

晚間就分別發布公告稱，未得到任何來自於政府部門、監管機構或公司控股股東、實際控制人有

關合併的書面或口頭信息。由此看來，合併事項短期未能成事，中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）Ａ股今日仍升６﹒７％，Ｈ股跌３％，中國銀河（０６８８１）

（滬：６０１８８１）Ａ股尾市漲停，Ｈ股創一個月高後，收跌１﹒６％。



＊Ａ股兩連升，成交超２萬億＊



Ａ股市場早盤震盪調整，惟消費板塊在政策預期升溫下逐漸走高，帶領滬綜指午後止跌，最

終全日收升０﹒２３％，報３３８８﹒０６點，二連升，深成指則跌０﹒２６％，創業板指跌

０﹒５２％。滬深兩市全天成交超２萬億元人民幣，較上個交易日增加３﹒４％。



一年一度的全國兩會將在下周拉開帷幕，分析人士預計宏觀政策將延續支持性基調，市場整

體或將延續震盪態勢，是否有刺激內需及消費措施仍值得期待。零售百貨今日升勢最強，指數漲

３﹒６％；餐飲酒店股收升３％，日用、食品及家居用品板塊均升逾２％。



＊憧憬兩會提振，消費股提前升＊



兩會在即，政策方向成為市場關注點。中國社科院金融研究所發表報告指出，今年中國經濟

應堅持穩中求進，將提振居民消費作為工作重點，改善收入預期和增加存量財富「雙管齊下」。

中央財政應抓住低利率窗口期積極擴張，將較多的政府部門存量財富向居民部門適度轉移，推動

宏觀經濟再平衡。



此外，官媒《人民日報》今天刊文表示，擴內需、提振消費，需要老百姓參與，但也需要不

斷完善收入分配制度和政策，提高公共服務水平，來不斷增加老百姓收入，讓老百姓減去後顧之

憂，能夠放心大膽地消費。文章指出，鼓勵消費、擴大內需，能帶動產業發展，產業發展後又能

創造更多就業崗位，人們有了工作就有收入，進而又能促進消費。這是實現產業發展、就業增加

、收入提高和消費之間良性循環的關鍵舉措。



五部門近日也部署開展優化消費環境三年行動，要求消費供給提質、消費秩序優化、消費維

權提效、消費環境共治、消費環境引領等五大行動深入開展。以上種種，都讓市場對兩會的支持

消費政策抱持期待。消費股提前升，海底撈（０６８６２）漲近６﹒８％，為表現最好藍籌，華

潤啤酒（００２９１）升４﹒４％，安踏體育（０２０２０）揚２﹒９％，李寧（０２３３１）

漲２﹒８％，蒙牛乳業（０２３１９）收升２﹒２％，康師傅（００３２２）亦升２％。



＊小米極波動，新高後急瀉＊



小米（０１８１０）近日新聞多多、股價波動。或許是預祝今晚舉行的小米ＳＵ７

Ｕｌｔｒａ、小米１５ Ｕｌｔｒａ發布會，小米今早創下上市新高－－５８﹒７元。董事長雷

軍在社交平台「劇透」小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ、小米１５ Ｕｌｔｒａ的產品重點和圖片，更

形容兩項產品是小米最近５年高階探索的「答案卷之作」。



小米股價大漲，雷軍的身家也來到了歷史高位。有內媒測算，金山辦公、金山軟件、金山雲

三大上市平台，為雷軍貢獻約４４１億元人民幣的資產財富值。而雷軍還通過順為資本投資了字

節跳動、群核科技、蔚來汽車、人人車、丁香園、Ｂｏｓｓ直聘、貨拉拉、美團、愛奇藝等。雷

軍的總財富估值已近４４００億元人民幣，成為中國新首富。不過，「新首富」之稱「令人生畏

」，雷軍要在其武漢大學的校友群急稱「那是假新聞」。有內媒引述小米公司稱雷軍及順為資本

佔股企業比例等數據完全失實，毫無出處。



雷軍的「首富」之稱惹是非，加上中資電動車股亦波動，小米創上市新高後倒插，跌幅最大

有９％，低見５１﹒４元，午後跌幅收窄，收市仍跌５﹒７％，報５３﹒１元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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