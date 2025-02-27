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AH股新聞

27/02/2025 10:23

《Ａ股焦點》否認合併，中金及銀河Ａ股仍升，匯金系６家券商齊跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）下午，中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）與中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）的合併傳聞引起了市場
高度關注，兩家券商港股及Ａ股股價均出現大幅異動。兩公司昨晚均發布澄清公告稱，否認換股
合併傳聞。今早，中國銀河Ａ股低開高走，一度衝擊漲停後回落，現升３％，Ｈ股則跌６％；中
金公司Ａ股亦低開高走，現升１％，Ｈ股則跌５％。
　
　　有分析指，近期，財政部將持有的中國信達、中國東方、長城資產等ＡＭＣ（資產管理公司
）股權劃轉至中央匯金。劃轉後，中央匯金旗下券商增至８家，覆蓋中金公司、中國銀河等頭部
機構以及東興證券、信達證券等中小券商。市場普遍認為，中央匯金作為國有資本運營平台，其
主導的牌照整合或將推動行業併購重組提速。中金與中國銀河合併的傳聞或是基於此邏輯。
　
　　龍頭券商否認合併，昨日炒起的滬深券商板塊今日即回落，中央匯金旗下８家券商，除中金
及銀河仍保升幅外，其餘均下跌，信達證券（滬：６０１０５９）跌逾３％，東方財富
（深：３０００５９）跌２％，東興證券（滬：６０１１９８）跌１﹒６％，中信建投
（滬：６０１０６６）跌１﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）跌１﹒２％，申萬宏源
（深：０００１６６）跌０﹒６％。（ｊｑ，ｃｔ）

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