《Ａ股焦點》否認合併，中金及銀河Ａ股仍升，匯金系６家券商齊跌

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）下午，中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）與中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）的合併傳聞引起了市場

高度關注，兩家券商港股及Ａ股股價均出現大幅異動。兩公司昨晚均發布澄清公告稱，否認換股

合併傳聞。今早，中國銀河Ａ股低開高走，一度衝擊漲停後回落，現升３％，Ｈ股則跌６％；中

金公司Ａ股亦低開高走，現升１％，Ｈ股則跌５％。



有分析指，近期，財政部將持有的中國信達、中國東方、長城資產等ＡＭＣ（資產管理公司

）股權劃轉至中央匯金。劃轉後，中央匯金旗下券商增至８家，覆蓋中金公司、中國銀河等頭部

機構以及東興證券、信達證券等中小券商。市場普遍認為，中央匯金作為國有資本運營平台，其

主導的牌照整合或將推動行業併購重組提速。中金與中國銀河合併的傳聞或是基於此邏輯。



龍頭券商否認合併，昨日炒起的滬深券商板塊今日即回落，中央匯金旗下８家券商，除中金

及銀河仍保升幅外，其餘均下跌，信達證券（滬：６０１０５９）跌逾３％，東方財富

（深：３０００５９）跌２％，東興證券（滬：６０１１９８）跌１﹒６％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌１﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）跌１﹒２％，申萬宏源

（深：０００１６６）跌０﹒６％。（ｊｑ，ｃｔ）

