《駐滬專電》豐田中國電動車廠啟動，取名「雷克薩斯新能源」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》豐田汽車在中國獨資設立電動車廠付諸行

動。根據中國「國家企業信用信息公示系統」顯示，「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」於

２０２５年２月１８日正式成立，法定代表人為加藤武郎，註冊資本額１０７１億日圓，屬外國

法人獨資公司，註冊地址為上海市金山區。



這家豐田獨資公司的經營項目包括汽車零部件研發、軟體開發、機械設備研發、電機及其控

制系統研發、汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零配件批發、汽車零配件零售、新能源汽車

電附件銷售、電池銷售、電池零配件銷售、貨物進出口、汽車裝飾用品銷售、充電樁銷售、電動

汽車充電基礎設施運營、儲能技術服務、小微型客車租賃經營服務等。將是中國繼特斯拉後第２

家外國獨資電動車廠，也是首家獨資日本車廠。



豐田與上海市政府於２月５日達成合作意向，宣布將在金山區獨資成立以Ｌｅｘｕｓ品牌為

名的純電動汽車和電池研發公司及製造公司，初期將投資５０億元人民幣，以年產１０萬輛為首

期產能目標，並將提供１０００個職缺，預計２０２７年投產。

