【新股上市】官媒關注「雪王」創紀錄打新，籲投資者冷靜避免風險

《經濟通通訊社２７日專訊》經營內地平價茶飲「蜜雪冰城」的蜜雪集團（０２０９７）香

港招股上市，吸引大量投資者認購。蜜雪集團最終獲１﹒８４萬億元孖展認購，創下港股市場新

股認購的新紀錄，以蜜雪集團起始公開發售額３﹒４５億元計，超購５３１８倍。



官媒《證券時報》今日頭版發布評論文章指，蜜雪冰城此次現象級ＩＰＯ認購背後，可謂佔

盡了「天時地利人和」。但在市場一片狂熱的背後，投資者需冷靜思考，避免風險。一方面，雖

然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性。這也是

此前上市的奈雪的茶（０２１５０）、茶百道（０２５５５）、古茗（０１３６４）紛紛首日破

發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。另一方面，超高槓桿打新雖然能提高中簽幾

率、放大收益，但也伴隨著巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大

虧損。



文章從「天時地利人和」分析蜜雪ＩＰＯ創紀錄現象。從「天時」來看，港股市場回暖，尤

其是在科技股帶動下，港股里的中國資產迎來一輪「重估」。不少散戶都衝著這一輪賺錢效應湧

向新股市場。



從「地利」來看，蜜雪冰城過去幾年在全國乃至海外攻城略地，品牌影響力逐步顯現。



從「人和」來看，一方面，本次蜜雪冰城的基石投資者陣容「豪華」，紅杉中國、高瓴集團

、美團龍珠等國內頂尖資本齊聚；另一方面，香港各大券商平台普遍都提供了１００倍的槓桿打

新，更有一些券商提供了２００倍的超高槓桿，１萬元本金可撬動２００萬元申購額度，極大降

低了散戶參與門檻，直接導致認購規模呈指數級放大。（ｌｃ）

