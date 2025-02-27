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AH股新聞

27/02/2025 09:22

【新股上市】官媒關注「雪王」創紀錄打新，籲投資者冷靜避免風險

　　《經濟通通訊社２７日專訊》經營內地平價茶飲「蜜雪冰城」的蜜雪集團（０２０９７）香
港招股上市，吸引大量投資者認購。蜜雪集團最終獲１﹒８４萬億元孖展認購，創下港股市場新
股認購的新紀錄，以蜜雪集團起始公開發售額３﹒４５億元計，超購５３１８倍。
　
　　官媒《證券時報》今日頭版發布評論文章指，蜜雪冰城此次現象級ＩＰＯ認購背後，可謂佔
盡了「天時地利人和」。但在市場一片狂熱的背後，投資者需冷靜思考，避免風險。一方面，雖
然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性。這也是
此前上市的奈雪的茶（０２１５０）、茶百道（０２５５５）、古茗（０１３６４）紛紛首日破
發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。另一方面，超高槓桿打新雖然能提高中簽幾
率、放大收益，但也伴隨著巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大
虧損。
　
　　文章從「天時地利人和」分析蜜雪ＩＰＯ創紀錄現象。從「天時」來看，港股市場回暖，尤
其是在科技股帶動下，港股里的中國資產迎來一輪「重估」。不少散戶都衝著這一輪賺錢效應湧
向新股市場。
　
　　從「地利」來看，蜜雪冰城過去幾年在全國乃至海外攻城略地，品牌影響力逐步顯現。
　
　　從「人和」來看，一方面，本次蜜雪冰城的基石投資者陣容「豪華」，紅杉中國、高瓴集團
、美團龍珠等國內頂尖資本齊聚；另一方面，香港各大券商平台普遍都提供了１００倍的槓桿打
新，更有一些券商提供了２００倍的超高槓桿，１萬元本金可撬動２００萬元申購額度，極大降
低了散戶參與門檻，直接導致認購規模呈指數級放大。（ｌｃ）

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