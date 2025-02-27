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AH股新聞

27/02/2025 09:32

【ＡＩ】官媒：ＡＩ基於投餵「食材」生成內容，警惕成操縱工具

　　《經濟通通訊社２７日專訊》對於近期出現的有網絡帳號利用虛假語料誤導ＡＩ大模型作出
錯誤回答，再將這些「ＡＩ答案」傳播擴散坑騙Ａ股市場的散戶，以干擾甚至操縱個股的市場交
易行為，內地官媒《經濟日報》發表評論文章稱，ＡＩ大模型底層運行邏輯，即基於投餵的「食
材」生成內容，如果不是真材實料，甚至以次充好，出現錯誤就在所難免。ＡＩ自作聰明式造假
尚不可怕，可怕的是利用ＡＩ技術漏洞進行市場操縱。
　
　　文章提到，已有投資者溯源發現，「某公司持股ＤｅｅｐＳｅｅｋ」等謠言，是由多個帳號
在各投資平台、炒股論壇有組織地大規模散播，有意誤導ＡＩ當作信源採納。這相當於引導ＡＩ
給出虛假內容，再截圖進行二次傳播，精心炮製出一篇篇真假難辨的假消息和「小作文」。通過
「虛假投餵－模型污染－二次傳播－股價異動」的閉環操縱，成功高位出貨。
　
＊避免ＡＩ成股市謠言製造機，治理步伐須跟上＊
　
　　　文章稱，應讓ＡＩ回歸良性工具的本質，避免成為股市謠言製造機，治理的步伐須緊緊跟
上。開發公司應擔起責任，針對性升級優化大模型，把好數據關，練好防騙術，減少技術漏洞的
發生；監管部門應不斷更新監管手段，防範潛在風險，並立好規矩，明確紅線，推動科技向善；
上市公司應加強輿情監控，對涉及本公司的虛假消息要及早公開澄清，正本清源、去偽存真。
（ｌｃ）

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