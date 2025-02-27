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AH股新聞

27/02/2025 08:50

《中國要聞》王毅：冀盡快與新西蘭啟動服務貿易負面清單談判

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部長王毅２６日在北京同新西蘭副總理兼外長彼得斯
舉行會談。王毅表示，雙方要堅持相互尊重，在此基礎上進一步發展友好合作，成為相互信任、
相互成就的夥伴。對於一些具體分歧，雙方可通過建設性對話妥善解決。
　
　　王毅說，雙方要聚焦互利合作。要推動經貿合作提質升級，盡快啟動服務貿易負面清單談判
，共同打造人工智能、綠色經濟、應對氣變等新增長引擎。雙方要加強對話交流。中方對新方實
施了單方面免簽，促進了兩國人民相互了解。希望新方繼續為中國留學生、華僑華人提供良好環
境。另外，中方尊重新方同太平洋島國的傳統關係。雙方可通過南太事務磋商就共同關心的問題
加強溝通。
　
　　王毅又指，中國是現行國際秩序的創立者、受益者和維護者，將堅持踐行多邊主義，維護以
聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際規則。面對變亂交織的國際形勢，中新加強多邊協調更顯重
要。
　
　　彼得斯表示，中國是新西蘭的重要合作夥伴。新方一如既往奉行一個中國政策，期待雙方進
一步密切各層次交往，加強經貿、農業、防務、南極等領域交流合作，深化在地區和國際事務中
的溝通協調，願同中方加強在多邊機構的合作，推動新中關係取得更大發展。
　
　　雙方還就烏克蘭問題、中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。（ｒｙ）

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