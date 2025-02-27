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27/02/2025 17:54

【ＡＩ】騰訊混元發布新一代快思考模型Ｔｕｒｂｏ　Ｓ

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊混元今日傍晚正式發布新一代快思考模型Ｔｕｒｂｏ　Ｓ
。據介紹，有別於ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１、混元Ｔ１等需要「想一下再回答」的慢思考模型，
混元Ｔｕｒｂｏ　Ｓ能夠實現「秒回」，更快速輸出答案，吐字速度提升一倍，首字時延降低
４４％。
　
　　此外，在業界通用的多個公開Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ上，混元Ｔｕｒｂｏ　Ｓ在知識、數學、
推理等多個領域，展現出對標ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３、ＧＰＴ　４ｏ、Ｃｌａｕｄｅ等一系列
業界領先模型的效果表現。
　
　　作為旗艦模型，混元Ｔｕｒｂｏ　Ｓ未來將成為騰訊混元系列衍生模型的核心基座，為推理
、長文、代碼等衍生模型提供基礎能力。
　
　　開發者和企業用戶目前已經可以在騰訊雲上通過ＡＰＩ調用騰訊混元Ｔｕｒｂｏ　Ｓ，即日
起一周內免費試用。定價上，Ｔｕｒｂｏ　Ｓ輸入價格為０﹒８元╱百萬ｔｏｋｅｎｓ，輸出價
格為２元╱百萬ｔｏｋｅｎｓ，相比前代混元Ｔｕｒｂｏ模型價格下降數倍。
　
　　同時，騰訊元寶即將逐步灰度上線混元Ｔｕｒｂｏ　Ｓ，用戶在元寶內選擇「
Ｈｕｎｙｕａｎ」模型並關閉深度思考即可體驗使用。（ｓｌ）

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