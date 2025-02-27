《經濟時評》惠譽料中國今年經濟增速僅４﹒３％，美關稅或續漲

《經濟通通訊社２７日專訊》惠譽評級預計，中國２０２５年經濟同比增速將放緩至

４﹒３％，因持續面臨內需低迷的阻力，且中美貿易緊張局勢帶來外部挑戰。



惠譽中國主權評級首席分析師Ｊｅｒｅｍｙ Ｚｏｏｋ表示，中美關稅前景仍存在很大不確

定性，但基本預測是，美國對華商品關稅在２月加徵１０％後，還將進一步上調；全年來看，有

效關稅稅率將從２０２４年底的１０％升至３５％。



Ｚｏｏｋ稱，中國的決策者將進一步放鬆財政和貨幣政策來應對內外部挑戰。財政政策可能

是最重要的工具，預計整體財政赤字相當於ＧＤＰ比重將從去年的６﹒７％提高至今年的８％左

右。貨幣政策也可能進一步寬鬆，但貨幣寬鬆帶來的提振效果有限；決策者還可能允許人民幣兌

美元小幅貶值，以減輕關稅帶來的壓力。



＊惠譽：消費仍將受信心低迷制約＊



此外，惠譽認為，提振消費者信心和支出仍然是政府面臨的主要挑戰，消費品以舊換新計劃

可能會進一步擴大，但信心低迷仍將是制約因素；商業信心似乎正在復甦，但目前尚不清楚這將

給就業前景和消費者信心帶來多大提振。化解房地產行業持續面臨的挑戰也可能是刺激信心和消

費復甦的關鍵。



一年一度的全國兩會（人大和政協會議）將在下周拉開帷幕。分析人士預計宏觀政策將延續

支持性基調，但不會宣布重大刺激舉措，因為決策者需要時間觀察貿易戰的實際衝擊，３月還為

時過早。（ｓｌ）

