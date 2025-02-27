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AH股新聞

27/02/2025 15:17

《中國要聞》縱目科技創始人澄清「跑路」傳聞：正尋求海外融資

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日前，智能駕駛明星創業公司－－縱目科技深陷輿論漩渦，「
創始人跑路失聯」「全員欠薪」「社保斷繳」等負面消息在業內傳開。縱目科技創始人兼ＣＥＯ
唐銳回應內媒稱，自己並未失聯，目前正在積極尋求海外融資。
　
　　唐銳澄清說，「我確實在和聯席ＣＥＯ商議之後在春節之前離開國內，並且暫未回國。離開
至今未回國，出於多重考慮，最主要的一點還是，希望能夠在業務重整期間在海外尋求蠶叢（機
器人）新的落地業務機會和資金來推動走出困境，尋找跳出盒子的解法。」
　
　　對於員工欠薪補償問題，唐銳表示，這個有待進一步確定。唐銳還透露，目前由於社保繳納
問題，基本上大部分員工包括管理團隊處於離職的狀態。一些核心的技術骨干和極個別管理團隊
成員仍然按照離職狀態，在盡可能幫助業務維持和推動重整解決。
　
＊曾獲小米、高通投資，ＩＰＯ三度敗北＊
　
　　官網資料顯示，縱目科技成立於２０１３年，從事於自動駕駛行業，其總部位於上海張江國
際科創中心，在上海、北京、廈門、深圳、重慶以及美國密歇根Ｎｏｖｉ市、德國斯圖加特設有
研發中心，生產製造中心位於廈門、湖州、東陽（在建）。
　
　　２０１５年至２０２３年，縱目科技走完了Ａ輪到Ｅ輪的融資，總融資額超２２億元人民幣
，估值超９０億元人民幣。投資方既包括高通創投、小米長江產業基金、電裝投資等產業資本，
也有重慶兩江資本、上海科創等地方國資身影。
　
　　去年３月２８日，縱目科技向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，但在６個月後未
能通過審核。實際上，２０１７年公司首次在新三板掛牌，但數月後便宣布摘牌；２０２２年
１１月，縱目科技轉戰科創板，但２０２３年９月份撤回ＩＰＯ申請。（ｊｑ）

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