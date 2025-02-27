【聚焦數據】去年中國手機出口量同比增１﹒５％，連降八年後首增

《經濟通通訊社２７日專訊》據中國機電商會消息，海關總署統計２０２４年中國手機出口

８﹒１４億部，同比增長１﹒５％，是２０１５年出口達到１３﹒４３億部頂峰後連降八年的首

度回正，並連續第三年保持在８億部之上。



手機出口額同比下降３﹒１％至１３４３﹒６億美元（當前約９７５７﹒０２億元人民幣）

，佔中國貨物出口總額的３﹒８％，較２０１８年最高值的５﹒７％已明顯下滑。



２０２４年，按出口額統計，中國手機主要出口市場為美國、中國香港、日本、荷蘭、阿聯

酋等，市場結構保持穩定。



因發達國家市場手機滲透率更高、換機周期更長等原因，中國手機對該類市場的出口穩中有

降。全年中國對發達國家出口手機７３１﹒５億美元（當前約５３１２﹒０４億元人民幣），同

比下降６﹒３％，佔中國手機出口總額的５４﹒４％，較２０２３年下降２％；對發達國家的出

口數量為２﹒０６億部，同比下降４﹒４％。



除發達國家以外，新興市場已成為中國手機出口增長點。２０２４年中國手機對新興市場出

口３９９億美元（當前約２８９７﹒４８億元人民幣），同比增長４﹒７％，出口額佔中國手機

總出口額的２９﹒７％。出口量為４﹒１５億部，同比增長９﹒２％，出口量佔比小幅提升至

５１％。（ｊｑ）

