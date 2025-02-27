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AH股新聞

27/02/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，券商巨頭合併未成事

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普周三（２６日）表示，對加拿大和墨西哥進口
商品的關稅將於４月２日生效，較此前的生效日期推遲一個月。特朗普同時表示要對歐盟汽車等
徵收２５％關稅，市場對關稅威脅疑慮未消，隔晚美股三大指數升跌不一。
　
　　昨日有傳聞稱中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）與中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）將進行合併，兩家券商分別澄清，截至昨日，均未得到任何來自政府部門
、監管機構或各自股東有關傳聞所述事項的書面或口頭的信息。滬深股市個別走，滬綜指低開
０﹒０５％，報３３７８﹒４５點，深成指高開０﹒１３％，創業板高開０﹒０１％。
　
　　信貸需求低迷、為支持經濟增長而下調利率，再加上房地產行業危機導致的大量不良貸款，
讓中國銀行業者面臨壓力。中國政府去年底承諾對六大國有銀行增資，近日，有消息稱政府正計
劃在未來數月向大型銀行注資至少４０００億元（人民幣．下同），首批包括農業銀行
（滬：６０１２８８）和交通銀行（滬：６０１３２８）。知情人士稱，計劃最快將於６月底完
成，但可能會有變動。銀行股盤初仍走低。
　
　　另外，全國人大、政協會議將分別在３月５日和４日開幕。市場和經濟學家都在關注會議期
間將公布的更多刺激措施，並期待採取有針對性的刺激消費措施。
　
　　人行今日進行２１５０億元７天期逆回購，公開市場有１２５０億元逆回購到期，即今日淨
投放９００億元。（ｒｙ）

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