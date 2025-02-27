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AH股新聞

27/02/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４１％，消費零售逆勢升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場早間震盪調整，滬綜指半日收跌０﹒４１％，深成指
跌０﹒７６％，創業板跌１﹒１４％。滬深兩市半天成交額１３１３６億元（人民幣．下同），
較上個交易日同時段放量１５５９億元或１３％。個股跌多漲少，市場超３８８０股飄綠；板塊
來看，通信設備及軟件服務跌幅逾３％。
　
　　大消費板塊逆勢造好，酒店餐飲彈２﹒８％，白酒收升２％，食品、旅遊等亦反彈，海融科
技（深：３００９１５）、好想你（深：００２５８２）、莊園牧場（深：００２９１０）及佳
禾食品（滬：６０５３００）多股漲停。市監總局、國家發改委、工信部、商務部、文旅部五部
門近日印發《優化消費環境三年行動方案（２０２５－２０２７年）》，部署深入開展優化消費
環境三年行動。
　
　　行動方案提出，到２０２７年，消費供給提質、消費秩序優化、消費維權提效、消費環境共
治、消費環境引領等五大行動深入開展，供給質量不高、市場秩序失範、維權效能不足等問題得
到系統治理，商品、服務質量顯著提高，消費風險明顯降低，消費糾紛源頭治理效果顯著，經營
者誠信意識普遍增強，消費便利度、舒適度、滿意度大幅提升，全國消費環境明顯優化。
　
　　早前強勢的機器人板塊迎調整，瑞可達（滬：６８８８００）跌超９％，世運電路
（滬：６０３９２０）及福萊新材（滬：６０５４８８）上午挫逾８％。人形機器人產業快速發
展，相關人才需求也激增，《央視新聞》報道，２月以來，宇樹科技、螞蟻集團等多家企業都發
布招聘廣告誠徵人形機器人硬件結構工程師及各類算法工程師，開出的月薪介乎１萬元至８萬元
不等。北京加速進化科技有限公司創始人兼首席執行官程昊表示，機器人人形方向上的人才缺口
非常大。（ｒｙ）

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