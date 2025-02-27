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AH股新聞

27/02/2025 15:10

《Ａ股行情》消費股爆發滬綜指收升０﹒２３％，兩市成交見２萬億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場早盤震盪調整，惟消費板塊在政策預期升溫下逐漸走
高，帶領滬綜指午後止跌，最終全日收升０﹒２３％，報３３８８﹒０６點，深成指則跌
０﹒２６％，創業板指跌０﹒５２％。滬深兩市全天成交超２萬億元（人民幣．下同），較上個
交易日增加６６２億元或３﹒４％。分析人士認為，全國兩會在下周召開，市場整體或將延續震
盪態勢。
　
　　兩會在即，中國社科院金融研究所發表報告指出，今年應將提振居民消費作為工作重點，改
善收入預期和增加存量財富要「雙管齊下」。官媒《人民日報》今天發表文章亦認為，擴內需、
提振消費，需要老百姓參與，但也需要不斷完善收入分配制度和政策，提高公共服務水平，來不
斷增加老百姓收入，讓老百姓減去後顧之憂，能夠放心大膽地消費。
　
　　五部門近日部署開展優化消費環境三年行動，加上官媒今日吹風，市場對兩會的支持消費政
策抱持期待。消費板塊上揚，零售百貨升勢最強，友好集團（滬：６００７７８）、中百集團
（深：０００７５９）及東百集團（滬：６００６９３）紛紛漲停。餐飲酒店收升３％，日用、
食品及家居用品板塊均升逾２％。
　
＊中金銀河否認合併，股價仍收漲＊
　
　　另值得留意得是，《路透》昨報道中金公司（滬：６０１９９５）和中國銀河
（滬：６０１８８１）合併，將成為中國第三大券商。但中金公司、銀河當日晚間就分別發布公
告稱，未得到任何來自於政府部門、監管機構或公司控股股東、實際控制人有關合併的書面或口
頭信息。由此看來，合併事項短期未能成事，不過中金公司今日仍升６﹒７％，中國銀河股價漲
停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９６８﹒１２　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８８﹒０６　　＋０﹒２３　　　　７７４０﹒６０　　
　　深證成指　　１０９２７﹒５１　－０﹒２６　　　１２３０５﹒３０　　
　　創業板指　　２２５６﹒５１　　－０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１２６﹒２９　　－０﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒２４　　－０﹒０４　　　　　２﹒５４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１９﹒２９　　－０﹒１０　　　　　０﹒８８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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