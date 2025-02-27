《Ａ股焦點》歌爾股份升１﹒３％，控股股東擬增持股份

《經濟通通訊社２７日專訊》蘋果公司聲學零件供應商－－歌爾股份（深：００２２４１）
午後升１﹒３％，報２９﹒９２元（人民幣．下同）。公司公告稱，控股股東歌爾集團擬在６個
月內，以股票增持專項貸款及自有資金增持公司股份，金額不低於５億元、不超過１０億元。
（ｒｙ）
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27/02/2025 14:32
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月內，以股票增持專項貸款及自有資金增持公司股份，金額不低於５億元、不超過１０億元。
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