《車企血戰》奔馳中國傳裁員１５％，賠償最高達Ｎ＋１１

《經濟通通訊社２７日專訊》奔馳（港譯「平治」）中國傳出裁員消息。內地汽車領域自媒

體《汽車像素》引述消息人士指，奔馳中國昨日約談了部分員工，當天即啟動裁員，裁員比例約

為１５％。本輪裁員主要涉及銷售、汽車金融兩個體系，即梅賽德斯－奔馳（中國）汽車銷售有

限公司、梅賽德斯－奔馳汽車金融有限公司，研發體系暫未涉及。



消息人士指，這次奔馳中國的銷售、金融兩家公司幾乎每個部門都有員工被裁，當中大部分

都是「無固定期限」勞動合同的僱員。按照奔馳中國的傳統，一般工作五年以上的員工會簽訂無

固定期限的勞動合同。



賠償方面，被裁員工除了可以獲得「Ｎ＋９」賠償外，若未來兩個月還未入職新公司，奔馳

中國會為其額外發放３月和４月的工資。這意味奔馳中國最高的賠付相當於「Ｎ＋１１」，相對

其他外資車企豐厚。去年１０月，大眾中國啟動裁員，最高賠償為「Ｎ＋６」；去年４月，特斯

拉中國的裁員賠償為「Ｎ＋３」。



＊奔馳去年中國銷量跌６﹒７％，在華營收瀉８﹒５％＊



奔馳上周四（２０日）發布的２０２４財年業績報告顯示，全年營收為１４５６億歐元，同

比下降 ４﹒５％；息稅前利潤（ＥＢＩＴ）為１３６億歐元，同比下降３１％；淨利潤１０４

億歐元，同比下降 ２８％。對於業績下滑，奔馳解釋稱，主要是銷量減少，尤其在中國市場。



中國是奔馳的最大單一市場。２０２４年，奔馳在華銷量為７１﹒４萬輛，同比下滑

６﹒７％，這導致其全球銷量同比下降３％至１９８﹒３萬輛。２０２４年，奔馳在中國的營收

為２３１﹒３９億歐元，同比下降 ８﹒５％。（ｓｌ）

