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AH股新聞

27/02/2025 10:28

《車企血戰》奔馳中國傳裁員１５％，賠償最高達Ｎ＋１１

　　《經濟通通訊社２７日專訊》奔馳（港譯「平治」）中國傳出裁員消息。內地汽車領域自媒
體《汽車像素》引述消息人士指，奔馳中國昨日約談了部分員工，當天即啟動裁員，裁員比例約
為１５％。本輪裁員主要涉及銷售、汽車金融兩個體系，即梅賽德斯－奔馳（中國）汽車銷售有
限公司、梅賽德斯－奔馳汽車金融有限公司，研發體系暫未涉及。
　
　　消息人士指，這次奔馳中國的銷售、金融兩家公司幾乎每個部門都有員工被裁，當中大部分
都是「無固定期限」勞動合同的僱員。按照奔馳中國的傳統，一般工作五年以上的員工會簽訂無
固定期限的勞動合同。
　
　　賠償方面，被裁員工除了可以獲得「Ｎ＋９」賠償外，若未來兩個月還未入職新公司，奔馳
中國會為其額外發放３月和４月的工資。這意味奔馳中國最高的賠付相當於「Ｎ＋１１」，相對
其他外資車企豐厚。去年１０月，大眾中國啟動裁員，最高賠償為「Ｎ＋６」；去年４月，特斯
拉中國的裁員賠償為「Ｎ＋３」。
　
＊奔馳去年中國銷量跌６﹒７％，在華營收瀉８﹒５％＊
　
　　奔馳上周四（２０日）發布的２０２４財年業績報告顯示，全年營收為１４５６億歐元，同
比下降　４﹒５％；息稅前利潤（ＥＢＩＴ）為１３６億歐元，同比下降３１％；淨利潤１０４
億歐元，同比下降　２８％。對於業績下滑，奔馳解釋稱，主要是銷量減少，尤其在中國市場。
　
　　中國是奔馳的最大單一市場。２０２４年，奔馳在華銷量為７１﹒４萬輛，同比下滑
６﹒７％，這導致其全球銷量同比下降３％至１９８﹒３萬輛。２０２４年，奔馳在中國的營收
為２３１﹒３９億歐元，同比下降　８﹒５％。（ｓｌ）

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