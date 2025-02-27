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AH股新聞

27/02/2025 12:01

《兩岸關係》福建新１７條支持台胞：寧德時代等３年提供逾百崗位

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《央視新聞》報道，為進一步關切台胞台企訴求，福建省日
前研究制定了貫徹落實中央《意見》第四批政策措施，共有三個方面１７條。其中在支持在閩台
胞更好發展方面，包括「支持台胞到寧德鋰電行業就業發展」，寧德時代、新能源科技、廈鎢新
能源等企業三年內每年面向台胞提供１００個以上就業崗位，對新增大學本科及以上學歷台胞到
寧德就業，與用人單位簽訂勞動合同且實際工作滿一年以上，給予個人每年５萬元（人民幣．下
同）補助，累計不超過三年。
　
　　在促進閩台服務業合作方面，包括「鼓勵台灣工業設計機構在閩開展業務」，對在閩開展工
業設計業務的台資工業設計機構，獲評國家級工業設計中心、國家工業設計研究院的，分別給予
最高不超過８０萬元、５００萬元獎勵。另還包括「試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節
目製作經營公司」、「支持馬祖企業來福州從事商貿服務業」、「支持台胞台企參與莆田生技醫
療產業合作」等。
　
　　在支持對台農林漁業發展方面，則包括「支持台灣農民創業園發展」，按既有台灣農民創業
園政策，對２０２４年新設的８個台灣農民創業園給予每年５００萬元專項資金支持，對園內台
資農業企業實施貸款貼息補助，２０２５年單列５００畝新增建設用地基礎指標，用於支持台灣
農民創業園及所在縣域發展。另還包括「支持台胞參與寧德海洋漁業養殖合作」，對在寧德市從
事海上養殖、台資佔比在３０％或以上並實繳到資的台企，由屬地縣級財政每年補助５０％應繳
海域使用租金，單個企業最高補助不超過２０萬元；購買水產養殖颱風指數保險的，由市、縣兩
級財政每年各補助２０％保費，單個企業最高補助不超過１０萬元。（ｓｌ）

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