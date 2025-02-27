【轉戰Ｈ股】十多家Ａ股公司排隊香港上市，新能源佔比大

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日報道》近期，Ａ股公司轉戰Ｈ股、爭相赴香港二次上

市掀起熱潮。據內媒統計，今年以來，已有１７家Ａ股籌劃Ｈ股發行計劃或更新相關進展，當中

新能源公司佔據多數，共計有５家，分別是晶澳科技（深：００２４５９）、中偉股份

（深：３００９１９）、寧德時代（深：３００７５０）、先導智能（深：３００４５０）以及

格林美（深：００２３４０），分屬於光伏、鋰電產業鏈。另外還有醫藥、半導體、汽車、食品

產業鏈的公司。

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公司 證券代碼 行業 主營產品

晶澳科技 （深：００２４５９） 新能源 光伏組件

中偉股份 （深：３００９１９） 新能源 鋰電材料

寧德時代 （深：３００７５０） 新能源 鋰電池

先導智能 （深：３００４５０） 新能源 光伏、鋰電設備

格林美 （深：００２３４０） 新能源 鋰電材料

百利天恒 （滬：６８８５０６） 醫藥 製藥許可

恒瑞醫藥 （滬：６００２７６） 醫藥 製藥

邁威生物 （滬：６８８０６２） 醫藥 製藥

均勝電子 （滬：６００６９９） 汽車 汽車零部件

三花智控 （深：００２０５０） 汽車 汽車空調、熱管理

峰峴科技 （滬：６８８２７９） 半導體 電機芯片

杰華特 （滬：６８８１４１） 半導體 電源管理芯片

海天味業 （滬：６０３２８８） 食品 醬油

安井食品 （滬：６０３３４５） 食品 速凍調製食品

和輝光電 （滬：６８８５３８） 工業機械 顯示面板

三一重工 （滬：６０００３１） 裝備製造 挖掘機械

南華期貨 （滬：６０３０９３） 券商 利息收入

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值得注意的是，申請發行Ｈ股的公司多為各行業的頭部企業，這與去年４月中證監發布５項

資本市場對香港合作措施中「支持內地行業龍頭企業赴香港上市」相呼應。



據《２１世紀經濟報道》引述業內人士指，新能源公司之所以頻頻「轉戰」Ｈ股，一方面在

於在當前周期低谷之下，企業需要繼續籌措子彈維持穩健擴張；另一方面，當前Ａ股ＩＰＯ、再

融資趨嚴，赴港股融資的時間成本較小、成功率更高。同時，新能源製造多為資金密集型產業。

特別是產業寒冬之下，鋰電、光伏產品價格持續下跌，行業競爭激烈，「儲糧」過冬成為不少企

業的共識。



＊警惕港股估值偏低＊



不過，業內人士提醒，內地新能源企業赴港上市可能面臨估值偏低，甚至破發的局面。報導

引述一名投行人士指，同一家、同一類公司在Ａ股的估值模型，於港股基本失效。即便公司前期

在籌備Ｈ股時找到一批資金支持方，但登陸港股後，其也難免會面臨破發局面。



從解決「近渴」的角度來看，港股的確成為新能源公司目前上佳的選擇去處。除了門檻相對

Ａ股低、審批時間短外，港股作為國際資金池的特點，更容易受到國際資本的關注，這對於眼下

掀起新一輪「出海」浪潮的新能源產業而言，是最大的吸引點之一。



數據顯示，截至目前，「Ａ＋Ｈ」股公司數量已達１５１家，總市值約２５﹒３４萬億港元

。其中，僅工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）ＡＨ股接近平價，Ａ股溢價率僅為

０﹒２５％。多達５３隻「Ａ＋Ｈ」股的Ａ股溢價率超過１００％。溢價率最高的為浙江世寶

（０１０５７）（深：００２７０３），達３０１﹒３３％。單單看新能源公司，整體Ａ股溢價

率普遍超過５０％。例如，金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）Ａ股較Ｈ股高出

９０﹒８８％、東方電氣（０１０７２）（滬：６００８７５）溢價率為５９﹒５１％。

