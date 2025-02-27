【ＦＯＣＵＳ】英偉達續衝，體量拖累漸顯，黃仁勳派「彩蛋」

【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ股王英偉達又到放榜時。續超預期的強勁銷售、一如過往的樂觀指引，

惟股價仍未收復上月因ＤｅｅｐＳｅｅｋ衝擊暴瀉１７％前的失地。不過，相比營收數字和盤後

波動，執行長黃仁勳這位成功示範顛覆式創新的全球先驅，對ＡＩ的前沿洞察無疑更具啟發。



＊營收刷新高，惟增速持續放緩＊



資本支出加持的ＡＩ算力澎湃需求，還能持續多久？周三（２６日）收市後公布的英偉達

２５財年第四季季報顯示，截至１月底的過去三個月，營業收入３９３﹒３億美元（預期

：３８２﹒５億），按年增７８％；淨利潤２２０﹒９億美元（預期：２０８﹒５億），按年增

８０％。兩大指標再次雙雙刷新高，但增幅卻從兩季前的三位數，回落至雙位數，顯示公司體量

愈大，增長挑戰愈大。



對於下一季（截至４月底），英偉達預期營收將突破「４００億」大關，錄４３０億美元（

上下浮動２％）；以上限４２１﹒４億美元計，意味增速將續放緩至６２％。此外，

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ製造成本上升，亦拖累毛利率從一年前的７６﹒３％跌至７３％，預期下季

為７０﹒６％至７１％。



＊下一代推理模型需多百倍算力＊



簡而言之，英偉達過去兩年營收、股價的突飛猛進歸於平淡，而最大亮點仍在

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ，上季營收錄１１０億美元，且黃仁勳透露，需求「令人驚嘆」。他並指，

下一代精於「如何最好回答」的ＡＩ推理大模型，將比舊的ＡＩ生成式模型需要多１００倍的算

力。



鑒於有「算力屠夫」之稱的ＤｅｅｐＳｅｅｋ，顛覆ＡＩ賽道規則，靠「算力」發家的黃仁

勳此言是否「賣花讚花香」？回想黃仁勳早在２０１８年就提出「黃氏定律（ＧＰＵ進步速度遠

超傳統ＣＰＵ）」挑戰「摩爾定律（集成電路上的晶體管數量大約每兩年增加一倍）」，進而在

２０２２年宣布「摩爾定律將消亡」，事實證明遠見非常。



＊首選Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ人工智能導師＊



因此，上述「１００倍算力需求」的最新預測，直指ＡＩ更廣泛的生命周期，將更傾向邏輯

推理和效能擴展。意味「投喂式」訓練而成的生成式大模型，所擅長的文本寫作、知識解答等，

將迭代至精準、探索解決複雜任務的推理式大模型。而ＤｅｅｐＳｅｅｋ式的低價訓練成本，跟

此判斷並不矛盾。



來自黃仁勳的另一個「彩蛋」是，他認為每個人都需要一位ＡＩ虛擬導師，並將其首選的

Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ稱為「真正有用（ｒｅａｌｌｙ ｈｅｌｐｆｕｌ）」的工具。

Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ的特色在於，其整合了包括ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１在內的多個大模型，

並自動搜索數十、甚至數百個來源，並附加引用以增加可信度。更吸引的是，相比ＯｐｅｎＡＩ

本月最新推出的「Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」月費２００美元起步，Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ

對所有登入用戶免費開放「Ｄｅｅｐ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」（每日限５次）。

