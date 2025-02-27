《神州民企》復星醫藥（０２１９６）兩項藥品上市註冊申請獲批

《經濟通通訊社２７日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，兩項藥

品上市註冊申請獲批准，一項藥品註冊申請獲受理。



該集團指，控股子公司上海復星醫藥產業發展獲許可產品鹽酸替那帕諾片，中國境內商品名

萬緹樂，上市許可申請於近日獲國家藥品監督管理局批准，獲批適應症為用於控制對磷結合劑療

效不充分或不耐受的慢性腎臟病成人透析患者的血清磷水平。截至１月，針對該藥品的累計研發

投入約１﹒８０億元（人民幣．下同）。至於控股子公司蘇州二葉製藥就複方匹可硫酸鈉顆粒上

市註冊申請於近日獲國家藥品監督管理局批准。該藥品為其自主研發的化學藥品。該藥品主要用

於結腸鏡檢查、Ｘ射線檢查前的腸道清潔準備，用於必要時在外科手術前清潔腸道。截至１月，

該集團針對該藥品累計研發投入約８５３萬元。



此外，該集團指，控股子公司重慶藥友製藥就鹽酸溴己新注射液的藥品註冊申請於近日獲國

家藥品監督管理局受理。鹽酸溴己新注射液為其自主研發的化學藥品。該藥品擬用於在口服給藥

困難的情況下，為肺結核、塵肺病和手術後疾病和症狀的祛痰。截至１月，該集團現階段針對鹽

酸溴己新注射液的累計研發投入約１６４萬元。（ｗｈ）

