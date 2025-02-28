《政政經經－石鏡泉》唞氣了？

《政政經經》恒指昨日（２７日）見出２萬４近日新高，立被龐大沽壓打到倒跌。後市怎看

，《金融界》有青楓君，總結了幾家國內券商的看法，值得參考。



交銀國際：港股近一輪上漲多由南向資金及短？被動資金所推動，長線主動資金流入尚不明

顯。長線資金持續流入還需要看到更為明朗的盈利前景，包括：１。技術持續進步；２。內地

ＡＩ生態長期增長趨勢初步驗證和更清晰化的商業邏輯；３。宏觀敘事節奏相配合。兩會臨近增

量政策有望成為港股新催化劑。



華西證券：Ａ股和港股，或許均面臨做多與兌現情緒（即消息被消化）相互交織的局面，兩

種情緒或將繼續爭奪定價權，後續行情可能以震盪為主。科技行情體現出強韌性，值得繼續保持

做多思維。同時，科技題材擁擠度（即羊群集中）同樣值得關注，如果擁擠度過高，且成交額下

滑明顯，題材可能出現切換及短期降溫壓力。



中信證券表示，即便有短期事件性擾動，在ＡＩ敘事持續催化、企業基本面預期上修、全球

資金輪動的背景下，港股市場仍將延續２０２４年以來的反轉行情。



中金公司：整體而言，大方向重要，但短期節奏也需要把握，因此建議在恒指２３０００至

２４０００點附近觀望催化劑甚至適度獲利，再決定下一步走向。值得注意的是，本輪漲勢走到

當前，恒指已突破日線和周線阻力位，隨之而來的是月線阻力位，對應２３８００點左右。《資

深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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