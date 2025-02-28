【聚焦數據】國民經濟統計公報：ＧＤＰ增５％，稅收降３﹒４％

《經濟通通訊社２８日專訊》全國兩會召開在即，國家統計局發布《２０２４年國民經濟和

社會發展統計公報》，初步核算，全年國內生產總值１３４９０８４億元（人民幣．下同），比

上年增長５﹒０％，與此前公布數據一致。分季度看，一季度國內生產總值同比增長５﹒３％，

二季度增長４﹒７％，三季度增長４﹒６％，四季度增長５﹒４％。



全年居民消費價格（ＣＰＩ）比上年上漲０﹒２％。工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）下降

２﹒２％。全年社會消費品零售總額４８３３４５億元，比上年增長３﹒５％。



全年全社會固定資產投資５２０９１６億元，比上年增長３﹒１％。固定資產投資（不含農

戶）５１４３７４億元，增長３﹒２％。民間投資２５７５７４億元，下降０﹒１％。



全年房地產開發投資１００２８０億元，比上年下降１０﹒６％。其中住宅投資７６０４０

億元，下降１０﹒５％。年末新建商品房待售面積７５３２７萬平方米，其中商品住宅待售面積

３９０８８萬平方米。



全年全國一般公共預算收入２１９７０２億元，比上年增長１﹒３％；其中稅收收入

１７４９７２億元，下降３﹒４％。全國一般公共預算支出２８４６１２億元，比上年增長

３﹒６％。全年現行支持科技創新和制造業發展的主要政策減稅降費及退稅金額２６２９３億元

。



年末全國人口１４０８２８萬人，比上年末減少１３９萬人，其中城鎮常住人口９４３５０

萬人。全年出生人口９５４萬人，出生率為千分之６﹒７７；死亡人口１０９３萬人，死亡率為

千分之７﹒７６；自然增長率為千分之－０﹒９９。年末全國城鎮調查失業率為５﹒１％。

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