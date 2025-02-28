《駐京專電》北京去年人工智能核心產業規模突破３０００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市舉辦《北京具身智能科技創新與產

業培育行動計劃（２０２５－２０２７年）》新聞發布會，北京市中關村科技園區管委會主任劉

衛華表示，以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖，目前，北京

已經成為人工智能創新發展高地，已擁有人工智能相關企業約２４００家，約佔全國四成，其中

獨角獸企業３６家，佔全國超半數，２０２４年全年人工智能核心產業規模突破３０００億元（

人民幣．下同），提前完成三年發展目標。



＊力爭推動萬台具身機器人規模落地，預期到２０２７年底突破百餘項關鍵技術＊



《行動計劃》圍繞「四新」著重發力：一是技術引領「新突破」。聚焦多模態融合感知技術

、「大腦」大模型、「小腦」模型技能庫、機器人運動控制、核心零部件、智能芯片等具身智能

關鍵技術，促進產學研協同攻關。預期到２０２７年底，突破百餘項關鍵技術，產出不少於１０

項國際領先的軟硬件產品，顯著增強原始創新能力。



二是平台支撐「新引擎」。構建世界模型仿真、多模態具身數據採集、機器人中試驗證、真

實場景開放測試等新型研究創新平台，面向全市主體開放共享，提升產業整體迭代發展速度。



三是場景開放「新範式」。充分發揮具身智能對科研教育、工業商業、個性化應用等場景的

賦能作用，按照場景成熟度分批次、分階段加大開放，優先推動在科研教育場景擴大開發者生態

，逐步推進在汽車生產、商業零售等領域聯合研發和規模化場景落地，前瞻探索家庭服務、養老

助老場景等人機共生環境應用解決方案，力爭推動萬台具身機器人規模落地，培育千億級產業集

群。



＊預計培育產業鏈上下游核心企業不少於５０家＊



四是生態構築「新格局」。圍繞人才引育、開放合作、企業培育、產業集聚等方面協同發力

，梯度化培養一批極具創新能力的本土青年人才，打造一批具有國際影響力的品牌活動，建設不

少於２個具身智能特色產業集聚區，預計培育產業鏈上下游核心企業不少於５０家，形成一南一

北具身智能產業發展高地。

