  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

28/02/2025 18:18

《國企紅籌》深高速：１月沿江項目路費收入達６３２２﹒５萬人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年１月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入達到
６３２２﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入為２０４萬元。外環項目的收入達到
８８２３﹒８萬元，日均收入為２８４﹒６萬元。（ｂｎ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

下一篇新聞︰28/02/2025 18:02  《中國要聞》工信部、市監總局：不得把輔助駕駛宣傳為自動駕駛

其他AH股新聞
More

28/02/2025 17:39  《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

28/02/2025 17:33  《中國要聞》外匯局：１月國際收支貨物和服貿順差６５６億美元

28/02/2025 17:31  《中國監管》市監總局：今年要開展網絡反不正當競爭執法專項行動

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處