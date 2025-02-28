《國企紅籌》深高速：１月沿江項目路費收入達６３２２﹒５萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，２０２５年１月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入達到

６３２２﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入為２０４萬元。外環項目的收入達到

８８２３﹒８萬元，日均收入為２８４﹒６萬元。（ｂｎ）

