《國企紅籌》深高速：１月沿江項目路費收入達６３２２﹒５萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年１月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入達到
６３２２﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入為２０４萬元。外環項目的收入達到
８８２３﹒８萬元，日均收入為２８４﹒６萬元。（ｂｎ）
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28/02/2025 18:18
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，２０２５年１月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入達到
６３２２﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入為２０４萬元。外環項目的收入達到
８８２３﹒８萬元，日均收入為２８４﹒６萬元。（ｂｎ）
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