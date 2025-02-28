《投資展望》惠理基金：市場波動持續，惟各類風險資產仍蘊藏機遇

《環富通基金頻道２８日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣分享了她對多

元資產的最新看法。



＊ＡＩ熱潮提振對科網板塊信心，部分新興市場經濟體展現韌性＊



儘管市場波動持續，但各類風險資產仍蘊藏投資機遇。由ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１模型帶動

的中國人工智能 （ＡＩ）熱潮，提振了市場對科技與互聯網板塊的信心。雖然投資者期望見到

更多來自盈利增長的催化因素，但人民幣匯價保持穩定仍有助於市場發展。亞洲市場方面，雖然

短線或仍受到關稅及美元偏強的影響，但區內ＡＩ與自動化的結構性趨勢仍具長期增長潛力。



新興市場雖受地緣政治不確定性影響，但部分展現韌性的經濟體帶來選擇性投資機遇。日本

企業基本面穩健，央行調整政策取向或帶來投資機會。固定收益方面，投資級別債券需求強勁，

惟高收益債則需審慎選擇投資目標。此外，黃金仍是用作對沖政策不確定性及地緣風險的重要工

具。



在當前環境下，多元資產策略為投資組合提供穩定性及分散風險的機會，當中爭取收益的策

略亦是提升整體組合回報時愈來愈重要的組成部分。



＊中港股市科網板塊估值獲上調，後市需企業盈利上調帶動＊



受特朗普關稅政策的不確定性影響，加上通脹與經濟增長前景的不確定性上升，全球資產市

場波動亦有所增加。ＤｅｅｐＳｅｅｋ於１月底發布Ｒ１模型後在全球市場引發關注，事件亦令

全球投資者開始重新評估中國的ＡＩ技術發展水平，同時帶動科技及互聯網板塊估值獲得上調。



然而，由於農曆新年期間消費支出疲弱、通脹數據亦持續低迷，中國及香港兩地股市其餘板

塊表現平淡。除了估值上調外，後市預計亦需要企業盈利出現上調才有望迎來更多上升空間。而

相比聯儲局減息與否，美國債息走向料將更大程度上取決於ＤＯＧＥ成本削減計劃及美國國債發

行規模，有關情況亦可能會持續為對利率敏感的香港股市構成壓力。



＊Ａ股市場不確定性料持續，政策突破或經濟改善料成催化劑＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發興奮的市場情緒、更快的ＡＩ應用步伐、機器人技術，以及自動駕駛

發展等都推動了科技板塊表現突出。另外，中國在應對特朗普關稅政策時避免顯得過於強硬，亦

有利人民幣保持相對穩定發展。



市場不確定性、板塊輪動等情況相信仍會持續一段時間，後市若出現政策突破或宏觀經濟明

顯改善的話，預計有機會成為市場整體性上升的正面催化劑。



＊受特朗普關稅政策不確定影響，亞洲市場情緒仍傾向審慎＊



受特朗普關稅政策的不確定性影響，整體亞洲市場情緒仍然傾向審慎。美元走強導致東南亞

國家資金成本上升，部分國家已經因此減息及容讓貨幣進一步貶值，以應對經濟放緩。



南韓政治風險仍然存在，但市場逐漸消化有關影響。台灣科技板塊受ＡＩ需求帶動，１月份

營收表現良好，但關稅問題仍然牽動投資者情緒，而當地股市估值亦趨於昂貴。



＊美元走強等仍是新興市場主要挑戰，日股或保持區間震盪＊



儘管中東、俄羅斯與烏克蘭局勢有所緩和，但地緣政治風險仍然存在高度不確定性。美國對

鋼鐵及鋁產品加徵２５％關稅，有關政策預計對墨西哥及巴西影響最大。美元走強及美國國債收

益率處於高位，仍是新興市場面臨的主要挑戰。



由於薪資增長強勁，日本央行（ＢＯＪ）於１月份加息，推動日圓升值。然而，由於薪資增

長主要來自一次性獎金，央行或會對何時再度加息保持謹慎態度。儘管企業第三季盈利仍保持穩

健，但受特朗普關稅政策影響，當地股市或較大機會保持區間震盪走勢。



＊亞洲投資級債券需求仍強勁，亞洲高收益債注重個別選擇＊



美國新任財長貝森特（Ｂｅｓｓｅｎｔ）強調降低長期收益率的重要性，令美國長期國債收

益率溫和回落。另外，市場正密切關注關稅政策與ＤＯＧＥ成本削減計劃對通脹與收益率的影響

。雖然亞洲投資級債券利差（Ｓｐｒｅａｄ）仍處於較低水平，但市場需求依然強勁，而農曆新

年過後新債發行活動仍保持活躍。



美元走強可能對部分東南亞國家的融資環境造成壓力，投資者需密切關注相關發展。亞洲高

收益債券利差仍然偏緊，而市場上新債發行的活動幾乎停滯。儘管經過２０２４年大幅反彈，但

由於全球宏觀環境的不確定性上升，２０２５年亞洲高收益市場需更加注重選擇個別的投資對象

。



新興市場債券利差已低於歷史平均水平，市場不確定性上升使該資產類別前景仍然波動。墨

西哥與巴西面臨的關稅影響，將進一步增加新興市場債市的波動性。



＊金價短期或出現獲利回吐，長遠續受地緣政治風險支持＊



儘管美元走強，但金價仍不斷刷新歷史新高。投資者持續將黃金作為對沖特朗普政策不確定

性的工具。另一方面，各國央行仍在增加黃金儲備，以降低對美元的依賴。然而，金價年初至今

已上升超過１０％並逼近３０００美元的心理關口，短期內金價或會出現獲利回吐的情況。



長遠來看，地緣政治風險升溫將繼續支持金價向好。此外，市場對「去美元化」趨勢的擔憂

增加，亦令投資者關注美元在全球貿易中的地位是否將逐步減弱。



＊多元資產可降投資組合波動性，爭取收益成投資回報來源＊



相較於傳統單一資產或均衡投資組合，多元資產策略可望更有效地降低投資組合的波動性。

然而，近期風險資產（如股票、信貸及商品）之間的相關性顯著上升。在當前的市場不確定性下

，爭取收益將成為投資回報的重要來源之一。（ｗａ）

