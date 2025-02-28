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AH股新聞

28/02/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：銀行保險綠色金融「施工圖」出爐

　　《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
推進「硬聯通」、注重「軟協同」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央區域協調發展領導小組辦公室、發改委負責人２７日接受《新華社》專訪時表示，國家發改
委會同有關方面在推進京津冀協同發展工作中，始終牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子
」，壓茬推進標誌性疏解項目落地，不斷完善疏解支持政策體系，取得了突破性進展。
　
兩部門發布方案，銀行保險綠色金融發展路線圖繪就
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家金融監督管理總局、中國人民銀行近日聯合發布的《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施
方案》提出，支持能源體系低碳轉型，加大對充電基礎設施領域的金融支持；拓寬綠色融資渠道
，採取市場化方式投資綠色發展領域的股權項目和股權基金。
　
培育發展壯大能源新產業新業態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家能源局２７日發布的《２０２５年能源工作指導意見》提出，加快推動能源科技自立自強，
持續完善能源科技創新體系，強化能源關鍵核心技術攻關，培育發展壯大能源新產業新業態。
　
　
《上海證券報》
　
新質生產力賦能行業加速回暖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至２月２６日，Ａ股３１３９家公司「透底」２０２４年業績相關情況。從已披露數據來看，
約六成Ａ股公司預計實現盈利。從細分行業和屬性來看，半導體、新能源汽車、人工智能等新興
產業業績亮眼，以技術創新加快產業轉型升級步伐，推動經濟新舊動能加速轉換。
　
銀行業保險業發展綠色金融有了「施工圖」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，金融監管總局、中國人民銀行聯合發布《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》，
明確了未來５年銀行業保險業綠色金融高質量發展的主要目標，提出了五個方面的重點工作任務

　
國聯民生證券「首秀」，戰略規劃揭開面紗
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２月２７日至２８日，以「融匯江湖，潮湧向新」為主題的國聯民生證券項目合作大會在無錫啟
幕，這也是「國聯＋民生」正式合併更名後的首度亮相。國聯集團總裁、國聯民生證券黨委書記
顧偉在會上發布國聯民生證券戰略規畫。國聯民生證券將以１個中心願景、２大發展理念、３條
戰略目標、４項行動計畫、５塊業務版圖為戰略，打造一流投資銀行。
　
　
《證券時報》
　
銀行保險綠色金融高質量發展「施工圖」出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局、人行近日聯合發布《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》，以深化金融
供給側結構性改革為重點，引導金融機構優化金融服務，加大銀行信貸供給，完善綠色保險體系
，拓展綠色金融服務渠道，健全綠色金融標準，逐步建立完善信息披露機制，從而提升金融服務
綠色高質量發展適配性。
　
加大保障改善民生力度，著力破局結構性就業矛盾
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
就業、生育、養老、教育、醫療??民生始終是每年全國兩會的核心議題，也是政府工作報告的
重要內容。在全國兩會前夕，多位全國人大代表和全國政協委員表達了對高質量充分就業、人才
供需結構性矛盾、「一老一小」服務保障等民生熱點議題的關注。
　
今年非化石能源消費佔比目標提至兩成左右
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家能源局２７日發布《２０２５年能源工作指導意見》，提出了２０２５年能源工作在供應保
障、綠色低碳轉型、發展質量效益三方面的主要目標，同時部署了二十一項年度重點任務。
（ｌｃ）

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