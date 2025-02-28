《鍾之日記》關稅加碼添憂，股市失速待穩

《鍾之日記》２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統特朗普再次揮舞關稅大棒，中港股市承壓，恒指低開１０２點，阿里巴巴

（０９９８８）、美團（０３６９０）等科技股走低拖累，港股盤中插逾９００點或３﹒９％，

恒生指數失守兩萬三，收跌７７６點或３﹒３％，錄得逾四個月最大單日跌幅，報２２９４１，

主板成交近４０６３億元。



不過全月計，ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ熱潮、加上中央召開民企座談會均令２月中港股

市報喜。恒指全月大升１３％，當中，阿里全月大漲４４％，騰訊漲２０％，美團漲９％，沒能

出席中央民企座談會的百度（０９８８８）全月跌近５％。



滬深股市方面，全月計，滬指漲２﹒１６％，深成指按月升４﹒４８％，創業板漲

５﹒１６％。三大指數保住全月升勢，很大程度上有賴ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ熱潮。此前

一直默默無聞的人工智能初創公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）在１月底發布最新ＡＩ模型，

以低成本實現了媲美ＣｈａｔＧＴＰ的工作性能，震撼全球。不過，有券商人士表示，這輪中國

股市行情主要是由科技熱潮引領的結構性行情，走的也差不多了；在外部風險的衝擊下，滬綜指

有可能會回落到３２００點附近。



一年一度的全國兩會將於下周召開，國家主席習近平今日主持召開政治局會議，討論政府工

作報告稿，會議重申要擴大內需、穩住樓市股市，市場關注２０２５年宏觀政策對投資市場的影

響。



＊Ａ股單日跌近２％，近兩個月最傷＊



美國對華關稅加碼，Ａ股今日應聲下跌，前期漲勢強勁的科創板塊跌幅顯著。分析人士認為

，ＡＩ主導的結構性行情到了高位，外部風險衝擊引發短期調整，但市場高度關注即將召開的兩

會政策信號。滬綜指收跌１﹒９８％為近兩個月最大單日跌幅，收報３３２０﹒９０點，深成指

亦跌２﹒８９％，創業板指挫３﹒８２％。滬深兩市全天成交額１﹒８７萬億元人民幣，較上個

交易日縮量７％。Ｓｏｒａ概念及機器人板塊領跌大市。



回顧本周，中美貿易戰始終是市場焦點，兩國經濟高層一邊溝通，美國總統特朗普一邊簽署

「美國優先投資政策」備忘錄，旨在限制中國等在美關鍵戰略領域進行投資；最新又宣布在２月

初加徵１０％關稅基礎上，由３月４日起對中國進口商品再徵收額外的１０％關稅。外圍風險增

加，滬綜指本周跌１﹒７２％，結束三周連升。



＊小米新車賣得好，股價未追上＊



小米（０１８１０）旗下小米汽車Ｘｉａｏｍｉ ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ在昨晚發布會上宣布

正式上市，隨即在小米汽車ＡＰＰ開售。小米新聞稿稱，ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ僅開售１０分鐘，

大定單量突破６９００台，相當於已達成全年目標銷售量１萬台的７成。內媒後續報道，新車開

售２小時大定突破１萬台，提前達成全年銷售目標。



新車小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ量產版的售價為５２﹒９９萬人民幣，較去年１０月公布的

８１﹒４９萬元預售價便宜３５％，最快時速３５９ｋｍ╱ｈ，零百加速僅需１﹒９８秒。小米

集團董事長雷軍表示，小米堅持技術立業，２０２１至２０２５年的累計研發投入料達到

１０５０億元人民幣，當中今年預計投入３００億元人民幣，人工智能（ＡＩ）及相關業務佔四

分一。



小米股價昨日創新高，發布會後今早高開５％，但其後隨大市下跌，全日收低２﹒３５％，

報５１﹒８５元。美國對華關稅「１０加１０」，近年紛紛出海的中國車企首當其衝受影響，今

日車股整體疲軟，理想（０２０１５）跌８％，吉利（００１７５）跌７﹒６％，比亞迪

（０１２１１）亦挫６﹒８％，蔚來（０９８６６）收低４﹒７％。



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