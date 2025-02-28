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AH股新聞

28/02/2025 08:56

小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ，據報兩小時訂單破一萬台，完成銷售目標

　　《經濟通通訊社２８日專訊》小米集團（０１８１０）旗下小米汽車Ｘｉａｏｍｉ　ＳＵ７
　Ｕｌｔｒａ在２７日晚發布會上宣布正式上市，隨即在小米汽車ＡＰＰ開售。小米新聞稿稱，
僅開售１０分鐘後，ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ大定單量突破６９００台，相當於已達成全年目標銷售
量１萬台的７成。而據內媒報道，新車開售２小時大訂突破１萬台，提前達成全年銷售目標。
　
　　董事長雷軍在昨晚「雙Ｕｌｔｒａ」發布會表示，新車小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ量產版的售
價為５２﹒９９萬元（人民幣．下同），較小米去年１０月透露的８１﹒４９萬元預售價大幅降
低。
　
　　小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ最快時速３５９ｋｍ╱ｈ，零百加速僅需１﹒９８秒。如果在３月
３１日前下定小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ，消費者還將獲贈價值９萬元的權益，包括１６件碳纖維
部件、經典拉花、５年基礎保養、小米智駕系統（Ｘｉａｏｍｉ　ＨＡＤ）終身免費使用等。
　
　　另外，小米智駕系統Ｘｉａｏｍｉ　ＨＡＤ已開啟全量推送，新增漫遊尋位泊車和極窄庫位
泊出功能，將於３月開啟先鋒體驗。雷軍表示，小米智駕已擠入第一陣營，今年的目標是站穩第
一陣營。
　
　　值得一提的是，小米正在與頭部保險公司設計智駕保障服務，將提供最高３００萬元的保障
金額，最快於４月發布。
　
　　雷軍稱，新時代國產品牌全面崛起，大家要重新看待國產品牌，重新看待小米。小米ＳＵ７
　Ｕｌｔｒａ量產版是時代新豪車，要重新定義豪車的新標準。在他看來，新豪車應該是性能比
肩保時捷，科技緊追特斯拉，豪華媲美ＢＢＡ。（ｌｃ）

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