小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ，據報兩小時訂單破一萬台，完成銷售目標

《經濟通通訊社２８日專訊》小米集團（０１８１０）旗下小米汽車Ｘｉａｏｍｉ ＳＵ７

Ｕｌｔｒａ在２７日晚發布會上宣布正式上市，隨即在小米汽車ＡＰＰ開售。小米新聞稿稱，

僅開售１０分鐘後，ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ大定單量突破６９００台，相當於已達成全年目標銷售

量１萬台的７成。而據內媒報道，新車開售２小時大訂突破１萬台，提前達成全年銷售目標。



董事長雷軍在昨晚「雙Ｕｌｔｒａ」發布會表示，新車小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ量產版的售

價為５２﹒９９萬元（人民幣．下同），較小米去年１０月透露的８１﹒４９萬元預售價大幅降

低。



小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ最快時速３５９ｋｍ╱ｈ，零百加速僅需１﹒９８秒。如果在３月

３１日前下定小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ，消費者還將獲贈價值９萬元的權益，包括１６件碳纖維

部件、經典拉花、５年基礎保養、小米智駕系統（Ｘｉａｏｍｉ ＨＡＤ）終身免費使用等。



另外，小米智駕系統Ｘｉａｏｍｉ ＨＡＤ已開啟全量推送，新增漫遊尋位泊車和極窄庫位

泊出功能，將於３月開啟先鋒體驗。雷軍表示，小米智駕已擠入第一陣營，今年的目標是站穩第

一陣營。



值得一提的是，小米正在與頭部保險公司設計智駕保障服務，將提供最高３００萬元的保障

金額，最快於４月發布。



雷軍稱，新時代國產品牌全面崛起，大家要重新看待國產品牌，重新看待小米。小米ＳＵ７

Ｕｌｔｒａ量產版是時代新豪車，要重新定義豪車的新標準。在他看來，新豪車應該是性能比

肩保時捷，科技緊追特斯拉，豪華媲美ＢＢＡ。（ｌｃ）

