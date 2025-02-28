【大國博弈】美加徵關稅，王文濤致函美新任貿易代表：堅決反對

《經濟通通訊社２８日專訊》中國商務部部長王文濤２７日向美國新任貿易代表格里爾致信

，祝賀其就任外，同時就美國對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切，並強調中美在經貿領域存

在分歧是正常的，應通過平等對話磋商解決各自關切。



王文濤表示，健康和穩定的中美經貿關係符合兩國共同利益和國際社會期待。中方願與美方

共同努力，為兩國企業創造更好營商環境，為兩國民眾帶來更多實利。



他指出，近期美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵１０％關稅。中方對此表示堅決

反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。中方也注意到，美國總

統特朗普１月２０日簽署《美國優先貿易政策備忘錄》，其中多項調查針對中國，希望美方以客

觀理性專業的態度開展評估調查，提高透明度。



＊中國駐美使館：加徵關稅破壞未來禁毒合作＊



美國總統特朗普最新在社交平台上發文表示，將於下周二（３月４日）起對中國額外徵收

１０％的關稅，對加拿大和墨西哥加徵２５％關稅，不會再次延期；他又提到，對等關稅亦會在

４月２日生效。特朗普稱，以芬太尼為主的大量毒品從墨西哥和加拿大湧入美國，當中很大部分

都是在中國製造和供應，強調在情況被制止或明顯受控之前，關稅將如期生效。



特朗普上任後，對進口自中國的商品在現有基礎上加徵１０％的關稅，已於２月４日生效；

對加拿大及墨西哥的進口商品徵收的２５％關稅，暫緩３０天實施。



中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此回應稱，中方已與美方就芬太尼問題開展合作，在資訊交

換、案件合作、網絡廣告清除等方面取得明顯進展。美國減少國內毒品需求、加強執法合作才是

根本解決之道；加徵關稅勢必影響並破壞雙方未來的禁毒合作；美方單邊加徵關稅解決不了自身

問題，亦不會為中美和世界帶來好處。（ｒｙ）

