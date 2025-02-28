《中日局勢》日本擬對中國產石墨電極徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社２８日專訊》日本經濟產業省與財務省發布聯合聲明稱，對中國生產的石墨

電極作出反傾銷初裁，原因是「進口傾銷產品對日本國內產業造成實質損害」。



聲明稱，日方後續將為利害關係方提供針對初裁決定提交證據、表達意見的機會，並將繼續

依據ＷＴＯ規則和國內相關法規開展調查，在最終確定是否存在傾銷商品進口、是否對日本產業

造成實質性損害的事實後決定是否徵收反傾銷稅。（ｃｔ）

