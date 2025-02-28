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AH股新聞

28/02/2025 09:27

《Ａ股行情》特朗普再發關稅威脅，滬綜指低開０﹒４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普再度揮舞關稅大棒，勢必加深全球兩大經濟體
的貿易摩擦，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒４％，報３３７４﹒６６點，深成指低開
０﹒６％，創業板指低開０﹒８１％。
　
　　特朗普周四（２７日）表示，在２月初已對中國商品加徵１０％關稅的基礎上，３月４日將
對中國進口商品額外再徵收１０％的關稅。美國對加拿大和墨西哥的２５％關稅亦將在３月４日
生效，特朗普認為這三個國家對芬太尼流入美國負有責任。有分析師認為，此舉可能加大中國資
產延續２月以來強勁漲勢的難度。在１０％關稅基礎上再加１０％，「足以對貿易量和價格產生
切實影響。」
　
　　至於美國針對中國等實施的先進半導體出口限制，促使多個美國科技巨頭呼籲特朗普政府重
新考慮拜登時代的人工智能擴散規則。微軟總裁和亞馬遜執行長接連表示，向以色列、沙烏地和
阿聯酋等國家出口ＡＩ芯片的限制，可能促使它們轉向中國購買先進的半導體。不過，滬深半導
體板塊目前仍疲。
　
　　人行今日進行２８４５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１８２５億元逆回
購到期，即今日淨投放１０２０億元。本周人行共進行１６５９２億元７天期逆回購，對沖
１５２６１億元逆回購到期，即全周放水１３３１億元。計及２５日縮量續做的３０００億
ＭＬＦ，全口徑計，本周放水４３３１億元。（ｒｙ）

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