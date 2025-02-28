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AH股新聞

28/02/2025 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒８８％，創業板指挫逾２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市上午陷入調整，創業板指領跌、半日挫２﹒０７％，
滬綜指收跌０﹒８８％，深成指軟１﹒３７％。兩市半天成交額１１２７６億元（人民幣．下同
），較上個交易日同時段縮量１８６０億元或１４％。
　
　　美國總統特朗普宣布下周３月４日如期加徵墨加關稅的時候，又拋下震撼彈，稱同日會對中
國商品加徵額外１０％的關稅。２月初美國已對中國加徵１０％關稅，面對媒體詢問，特朗普在
白宮證實：「就是十加十，是第二個十。」
　
　　消息影響下，Ａ股各大行業及概念板塊多數下跌，其中機器人股跌幅最深，半日挫約
４﹒９％，信質集團（深：００２６６４）跌停，三丰智能（深：３００２７６）及埃夫特
（滬：６８８１６５）跌超一成。此外，Ｓｏｒａ概念、算力等跌幅同樣靠前。
　
　　英偉達公布的２０２５財年第四財季業績雖然超出預期，卻不及以往驚豔，對於增長前景的
擔憂導致該股股價周四（２７日）跌超８％，至三周以來的最低水平。滬深英偉達概念股早盤走
軟，指數挫近３﹒８％，博杰股份（深：００２９７５）跌停，天孚通信（深：３００３９４）
跌超９％，先進數通（深：３００５４１）跌８％。半導體亦受累，上午收跌２﹒６％。
　
　　至於消費股是唯一逆市上行的板塊，白酒升１﹒５％，食品飲料升０﹒７％。內媒梳理３１
省（自治區、直轄市）２０２５年政府工作報告發現，多數省份將今年的社會消費品零售額增長
目標設定在５％－６％之間，雖比上年目標有所下調，但較２０２４年實際增速大幅提高。同時
，地方政府普遍將擴內需、提振消費作為今年經濟工作的首要任務。其中不少省份提出提振消費
專項行動，通過增收減負等方式提升消費潛力。（ｒｙ）

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