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AH股新聞

28/02/2025 15:06

《Ａ股行情》美國威脅關稅加碼，滬綜指收挫２％，終止三周連升

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國對華關稅加碼，Ａ股今日應聲下跌，前期漲勢強勁的科創
板塊跌幅顯著。分析人士認為，ＡＩ主導的結構性行情到了高位，外部風險衝擊引發短期調整，
但市場高度關注即將召開的兩會政策信號。滬綜指收跌１﹒９８％為近兩個月最大單日跌幅，收
報３３２０﹒９０點，深成指亦跌２﹒８９％，創業板指挫３﹒８２％。滬深兩市全天成交額
１﹒８７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１３７５億元或７％。Ｓｏｒａ概念及機
器人板塊領跌大市。
　
　　回顧本周，中美貿易戰始終是市場焦點，兩國經濟高層一邊溝通，美國總統特朗普一邊簽署
「美國優先投資政策」備忘錄，旨在限制中國等在美關鍵戰略領域進行投資；最新又宣布在２月
初加徵１０％關稅基礎上，由３月４日起對中國進口商品再徵收額外的１０％關稅。外圍風險增
加，滬綜指本周跌１﹒７２％，結束三周連升。
　
　　不過，全月來看，滬指仍漲２﹒１６％，深成指按月升４﹒４８％，創業板漲５﹒１６％。
三大指數保住全月升勢，很大程度上有賴ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ熱潮。此前一直默默無聞
的人工智能初創公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）在１月底發布最新ＡＩ模型，以低成本實現
了媲美ＣｈａｔＧＴＰ的工作性能，震撼全球。中港ＡＩ應用概念股集體狂飆，傳統科技股亦受
惠。有券商人士表示，這輪中國股市行情主要是由科技熱潮引領的結構性行情，走的也差不多了
；在外部風險的衝擊下，滬綜指有可能會回落到３２００點附近。
　
　　市場焦點接下來會轉移至下周召開的全國兩會，國家主席習近平今日主持召開中共中央政治
局會議，討論政府工作報告稿。會議提到今年要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，
推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市。摩根士丹利預計，兩會提出的增長目標和財
政預算可能符合一致性預期：即適度財政擴張，對消費和科技採取溫和支持，但缺乏更深層次的
社會福利改革。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８９０﹒０５　　－１﹒９７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３２０﹒９０　　－１﹒９８　　　　７５８０﹒５５　　
　　深證成指　　１０６１１﹒２４　－２﹒８９　　　１１０８９﹒７０　　
　　創業板指　　２１７０﹒３９　　－３﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０７８﹒８０　　－４﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒５８　　－１﹒０１　　　　　２﹒８７　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９９﹒４５　　－１﹒６３　　　　　０﹒９４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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