《Ａ股焦點》機器人概念大幅回吐，漢威科技、埃夫特挫逾一成

《經濟通通訊社２８日專訊》人形機器人概念連日上漲，今早大幅回吐，領跌大市，天准科

技（滬：６８８００３）挫逾１３％，漢威科技（深：３００００７）及埃夫特

（滬：６８８１６５）大跌１１％，安培龍（深：３０１４１３）、三丰智能

（深：３００２７６）均跌一成，一博科技（深：３０１３６６）、五洲新春

（滬：６０３６６７）、埃斯頓（深：００２７４７）、綠的諧波（滬：６８８０１７）跟挫。



機器人成近期熱爆話題，宇樹科技打鐵趁熱再發視頻展示旗下Ｇ１機器人打功夫的新技能。

不過，行業人才緊缺的問題也浮出水面。據《央視新聞》報道，２月以來，宇樹科技、螞蟻集團

等多家企業都發布招聘廣告誠徵人形機器人硬件結構工程師及各類算法工程師，開出的月薪介乎

１萬元（人民幣．下同）至８萬元不等。本周在浙江大學內的一場招聘會上，３９家單位的

１０００多個崗位中，不少都與人工智能和機器人相關。



報道引述北京加速進化科技有限公司創始人兼首席執行官程昊表示，機器人人形方向上的人

才缺口非常大，「比如機械、電氣、運動控制、感知決策相關人才我們都需要」。（ｒｙ）

