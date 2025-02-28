《擴大開放》電盈等１３家外資企業獲批在內地展開增值電信業務

《經濟通通訊社２８日專訊》為貫徹落實關於推動電信領域有序擴大開放的決策部署，工信

部近日向北京、上海、海南、深圳四地１３家外資企業發放增值電信業務經營試點批覆。相關企

業按照批覆內容，可開展互聯網接入、信息服務等增值電信業務。



該１３家公司為：北京阿帕科藍科技集團有限公司、德電（中國）通信技術有限公司、電訊

盈科科技（北京）有限公司、海南鄧白氏數據科技有限公司、滙豐金融科技服務（上海）有限責

任公司、空中客車（中國）企業管理服務有限公司、上海同道獵聘科技有限公司、深圳市伊登軟

件有限公司、深圳市優克聯新技術有限公司、西門子數字科技（深圳）有限公司、西門子數字醫

療科技（上海）有限公司、一諾（海南）離岸數據投資管理有限公司、中銀金融科技有限公司。



截至２０２５年２月底，中國已有超過２４００家外商投資電信企業，較２０２４年同期增

長３０％。此次獲得經營試點批覆的１３家外商投資企業，其母公司多為知名跨國企業，開展相

關業務後將為中國消費者帶來更加多元的電信服務和產品，進一步激發市場活力，提升電信服務

質量和水平，更好地滿足人民群眾日益增長的數字生活需求。



表列首批１３家獲增值電信業務經營試點批覆的外資企業：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

北京阿帕科藍科技集團有限公司

德電（中國）通信技術有限公司

電訊盈科科技（北京）有限公司

海南鄧白氏數據科技有限公司

滙豐金融科技服務（上海）有限責任公司

空中客車（中國）企業管理服務有限公司

上海同道獵聘科技有限公司

深圳市伊登軟件有限公司

深圳市優克聯新技術有限公司

西門子數字科技（深圳）有限公司

西門子數字醫療科技（上海）有限公司

一諾（海南）離岸數據投資管理有限公司

中銀金融科技有限公司

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｌ）

