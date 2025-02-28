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AH股新聞

28/02/2025 11:36

《中國監管》市監總局：去年未發生重大產品質量安全事故

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家市場監管總局網站發文指，全國市場監管系統產品質量安
全監管工作座談會昨日在重慶市召開。會議指出，２０２４年全國產品質量安全形勢總體穩定，
全年未發生區域性、系統性、行業性重大產品質量安全事故；全國監督抽查４０萬家企業、
１０７萬批次產品，較上年增加３０﹒５％，發現並處置不合格產品９﹒７萬批次，國家監督抽
查中４９種產品不合格率下降，電動自行車充電器等１４種產品下降超過１０個百分點。
　
　　會議並提到，２０２４年深入推進質量技術幫扶「提質強企」三年行動，幫扶企業１６﹒５
萬家。國產棉花質量達到近６年最好水平。對電動自行車、燃氣用具等９種重點產品實施質量安
全追溯，構建全鏈條產品質量安全風險監控機制，積極推進產品質量分級制度。
　
　　會議強調，２０２５年，全國產品質量安全監管工作要堅持預防為主，有效統籌效率和公平
、活力和秩序、發展和安全三對關係。要突出安全「重點」，全力以赴守好質量安全底線；緊盯
民生「痛點」，全面加強網售產品質量監管；打通監管「堵點」，不斷提升質量安全穿透式監管
能力；破解改革「難點」，加快推進監管制度完善創新。（ｓｌ）

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