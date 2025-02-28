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AH股新聞

28/02/2025 13:51

【大國博弈】公安部：去年起深化芬太尼類物質治理，禁毒見新成效

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普再以芬太尼問題為由，威脅將於３月４日起對
中國輸美產品再加徵１０％關稅。公安部網站今日發文介紹全國禁毒工作成效，指２０２４年以
來持續推進涉毒違法犯罪打擊整治行動，深化新型毒品及芬太尼類物質專項治理等，推動禁毒工
作取得新成效。
　
　　公安部指，公安機關深入開展「清源斷流」行動，全面加大緝毒執法打擊力度，２０２４年
１月至２０２５年１月，共破獲毒品犯罪案件３﹒８萬宗，繳獲各類毒品２８﹒１噸，並成功抓
獲７名公開懸賞通緝的重大涉毒逃犯。
　
＊加強管制易製毒化學品出口＊
　
　　公安部又指，公安機關堅持把化學品管制作為遏制境內外製毒的源頭舉措，強化易製毒化學
品可疑交易核查、製毒原料來源倒查，２０２４年共破獲製毒物品案件１５１宗，查獲製毒物品
１４２７﹒４噸。國內新增列管易製毒化學品７種，增加向特定國家（地區）出口管制的易製毒
化學品２４種。同時，優化完善易製毒化學品全流程監管，建立產品標識和可追溯性監管機制，
推動易製毒化學品全環節閉環式管理。
　
　　與此同時，公安機關務實推動禁毒國際合作，充分依託聯合國、國際刑警組織、大湄公河次
區域、上海合作組織禁毒合作機制以及金磚國家禁毒工作組等平台，努力推動解決國際和地區毒
品問題。中國還鞏固發展與重點國家和地區合作，推動鞏固雙邊對話機制，開展「平安航道」聯
合掃毒行動，合作緝捕重大涉毒逃犯，取得顯著戰果。（ｓｌ）

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