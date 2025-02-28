【兩會在即】習近平主持政治局會議，討論《政府工作報告》

《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局２月２８日召開會議，討論國務院擬提請第十

四屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議

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會議指出，過去一年，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局

保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



＊穩住樓市股市，推動科技創新和產業創新融合發展＊



會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，做好政府工作，要堅持穩中求進工作總基調，

完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改

革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏

觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域

風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持

社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。會

議還研究了其他事項。（ｓｌ）



