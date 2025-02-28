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AH股新聞

28/02/2025 13:45

【ＦＯＣＵＳ】小米完成高端進階，買車不如買股票？

　　【ＦＯＣＵＳ】當大屏幕上「砸」下５２﹒９９萬元人幣定價的字樣，周四（２７日）晚小
米（０１８１０）ＳＵ　７　Ｕｌｔｒａ新車發布會現場，掌聲歡呼雷動。前半分鐘還沉浸在預
售價８１﹒４９萬元中的「米粉」
，以「執到寶」的心態，助力「雷布斯（雷軍）」短短兩小時即攬獲逾萬輛大訂。當晚倍感涼意
的，或是一眾汽車、家電同業；而略感失落的，或許還有一班首發車型ＳＵ７的車主。
　
＊精準把握目標消費者的需求＊
　
　　立志「雖千萬人，吾往矣」而入局造車的小米董事長兼ＣＥＯ雷軍贏了。不單去年３月首發
的ＳＵ　７電動車，去年交付１３﹒５萬輛超額完成目標，今年擬衝刺比亞迪（０１２１１）用
時十年才達到的３０萬輛目標；亦不僅是因為ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ開售兩小時即完成全年目標（
假設不出現退訂）；最重要的是
，小米以「地表最強四門量產車」ＳＵ　７　Ｕｌｔｒａ，以及「夜神」１５　Ｕｌｔｒａ手機
超越ｉＰｈｏｎｅ的進取定價，徹底令品牌進階為高端、潮、酷的代名詞。
　
　　小米兩款車型同迎高光時刻，不由令人聯想到理想汽車（０２０１５）去年３月上市的首款
純電ＭＰＶ　ＭＥＧＡ，從雄心問鼎「５０萬元以上乘用車銷量第一」到鎩羽而歸的故事。
　
　　董事長李想後來復盤稱，首要本質錯誤在於，把ＭＥＧＡ的「從０到１階段（商業驗證期）
」，當成了「從１到１０階段（高速發展期）」經營。相反，小米先以２１﹒５９萬元的ＳＵ　
７試水，又以續航、加速等「超值」性能做招攬，再有ＨＡＤ全場景智駕加持，都可謂精準把握
目標消費者的需求。
　
＊ＰＥ高達６９倍，下月放榜考驗＊
　
　　除了自信聲稱ＳＵ　７　Ｕｌｔｒａ主要指標，領先保時捷電動跑車Ｔａｙｃａｎ　
Ｔｕｒｂｏ　ＧＴ、特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｓ　Ｐｌａｉｄ，小米當晚還發布上市價超過
Ｉｐｈｏｎｅ１６的２億像素的旗艦手機１５　Ｕｌｔｒａ，以及中央空調、冰箱、洗衣機等５
款「科技家電」。其中，首款中央空調對標大金，定價再現「價格屠夫」本色，勢在白電領域跟
格力、美的等一眾傳統巨頭打對台到七彩。
　　　　
　　小米在電動車、手機、家電等多個領域掀起「鮎魚效應」，股價亦從去年３月２８日ＳＵ　
７上市時的１４﹒９４元，一路飆升至周五半日收報的５２﹒５５元。難怪有人笑言，如暫緩買
車而改買股票，以ＳＵ　７定價當時足夠買至少７０手小米計，如今進賬已幾乎夠買一架ＳＵ　
７　Ｕｌｔｒａ。
　
　　不過世事從來沒有「如果」，以小米如今股價對應市盈率６９倍計，估值已顯著高於比亞迪
、蘋果、理想等同業。拋開投機炒作因素，顯示投資者押注小米未來利潤將顯著增長。主打「以
價換量」策略的小米，將於３月中發布去年第四季業績，利潤增速獲市場普遍預期超上季。倘若
每股收益有驚喜而單車虧損續改善，將有助維持市場樂觀情緒，反之恐為高歌猛進的升勢淋下冷
水。

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