【ＦＯＣＵＳ】小米完成高端進階，買車不如買股票？

【ＦＯＣＵＳ】當大屏幕上「砸」下５２﹒９９萬元人幣定價的字樣，周四（２７日）晚小

米（０１８１０）ＳＵ ７ Ｕｌｔｒａ新車發布會現場，掌聲歡呼雷動。前半分鐘還沉浸在預

售價８１﹒４９萬元中的「米粉」

，以「執到寶」的心態，助力「雷布斯（雷軍）」短短兩小時即攬獲逾萬輛大訂。當晚倍感涼意

的，或是一眾汽車、家電同業；而略感失落的，或許還有一班首發車型ＳＵ７的車主。



＊精準把握目標消費者的需求＊



立志「雖千萬人，吾往矣」而入局造車的小米董事長兼ＣＥＯ雷軍贏了。不單去年３月首發

的ＳＵ ７電動車，去年交付１３﹒５萬輛超額完成目標，今年擬衝刺比亞迪（０１２１１）用

時十年才達到的３０萬輛目標；亦不僅是因為ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ開售兩小時即完成全年目標（

假設不出現退訂）；最重要的是

，小米以「地表最強四門量產車」ＳＵ ７ Ｕｌｔｒａ，以及「夜神」１５ Ｕｌｔｒａ手機

超越ｉＰｈｏｎｅ的進取定價，徹底令品牌進階為高端、潮、酷的代名詞。



小米兩款車型同迎高光時刻，不由令人聯想到理想汽車（０２０１５）去年３月上市的首款

純電ＭＰＶ ＭＥＧＡ，從雄心問鼎「５０萬元以上乘用車銷量第一」到鎩羽而歸的故事。



董事長李想後來復盤稱，首要本質錯誤在於，把ＭＥＧＡ的「從０到１階段（商業驗證期）

」，當成了「從１到１０階段（高速發展期）」經營。相反，小米先以２１﹒５９萬元的ＳＵ

７試水，又以續航、加速等「超值」性能做招攬，再有ＨＡＤ全場景智駕加持，都可謂精準把握

目標消費者的需求。



＊ＰＥ高達６９倍，下月放榜考驗＊



除了自信聲稱ＳＵ ７ Ｕｌｔｒａ主要指標，領先保時捷電動跑車Ｔａｙｃａｎ

Ｔｕｒｂｏ ＧＴ、特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ，小米當晚還發布上市價超過

Ｉｐｈｏｎｅ１６的２億像素的旗艦手機１５ Ｕｌｔｒａ，以及中央空調、冰箱、洗衣機等５

款「科技家電」。其中，首款中央空調對標大金，定價再現「價格屠夫」本色，勢在白電領域跟

格力、美的等一眾傳統巨頭打對台到七彩。



小米在電動車、手機、家電等多個領域掀起「鮎魚效應」，股價亦從去年３月２８日ＳＵ

７上市時的１４﹒９４元，一路飆升至周五半日收報的５２﹒５５元。難怪有人笑言，如暫緩買

車而改買股票，以ＳＵ ７定價當時足夠買至少７０手小米計，如今進賬已幾乎夠買一架ＳＵ

７ Ｕｌｔｒａ。



不過世事從來沒有「如果」，以小米如今股價對應市盈率６９倍計，估值已顯著高於比亞迪

、蘋果、理想等同業。拋開投機炒作因素，顯示投資者押注小米未來利潤將顯著增長。主打「以

價換量」策略的小米，將於３月中發布去年第四季業績，利潤增速獲市場普遍預期超上季。倘若

每股收益有驚喜而單車虧損續改善，將有助維持市場樂觀情緒，反之恐為高歌猛進的升勢淋下冷

水。

