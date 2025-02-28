《打擊貪腐》中糧科工前董事長姚專請辭兩年多後受查

《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委國家監委網站通報，中糧集團中糧科工股份有限公司原

黨委書記、董事長姚專涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中糧集團紀檢監察組和江蘇省無錫市監委

紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，６２歲的姚專本科畢業於無錫輕工業學院（現江南大學）糧油油脂專業，曾

任商業部無錫科學研究設計所油脂工程部職員，國內貿易部無錫科學研究設計院油脂工程部副主

任，國家糧食儲備局無錫科學研究設計院油脂工程部主任、副院長、院長、黨委書記，中糧科學

研究院副院長、工程技術中心總經理，中糧工程科技有限公司總經理、糧食加工機械裝備國家工

程實驗室主任等職務；２０１５年７月起出任中糧工程科技有限公司董事長，２０１７年５月起

兼任黨委書記，至２０２２年１０月以個人原因請辭。中糧工程科技有限公司２０１８年８月更

名為中糧工程科技股份有限公司，２０２２年９月再改名為中糧科工股份有限公司。



姚專掌舵期間，中糧科工於２０２１年９月上市，被稱為中國「糧油裝備第一股」，公司盈

利亦逐年上升。雪球數據顯示，２０１７年中糧科工歸母淨利潤為５４４３﹒０９萬元人民幣，

２０２２年歸母淨利潤為１﹒６９億元人民幣，增幅２１３％。（ｓｌ）

