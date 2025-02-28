《國企紅籌》中國通號（３９６９）去年純利３５億人幣升０﹒３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布２０２４
年度業績快報，截至去年１２月３１日止年度純利３４﹒８億元（人民幣．下同），升
０﹒２８％，每股盈利３２分，扣除非經常性損益之純利３２﹒６億元，跌０﹒１５％。
該集團指，收入３２６億元，跌１２％，加權平均淨資產收益率７﹒３２％，跌０﹒２２個
百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票
28/02/2025 08:11
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年度業績快報，截至去年１２月３１日止年度純利３４﹒８億元（人民幣．下同），升
０﹒２８％，每股盈利３２分，扣除非經常性損益之純利３２﹒６億元，跌０﹒１５％。
該集團指，收入３２６億元，跌１２％，加權平均淨資產收益率７﹒３２％，跌０﹒２２個
百分點。（ｗｈ）
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