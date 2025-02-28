《國企紅籌》中國通號（３９６９）去年純利３５億人幣升０﹒３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布２０２４

年度業績快報，截至去年１２月３１日止年度純利３４﹒８億元（人民幣．下同），升

０﹒２８％，每股盈利３２分，扣除非經常性損益之純利３２﹒６億元，跌０﹒１５％。



該集團指，收入３２６億元，跌１２％，加權平均淨資產收益率７﹒３２％，跌０﹒２２個

百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

