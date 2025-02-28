《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２７日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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海光信息 （６８８０４１） ２４４１﹒７４

貴州茅台 （６００５１９） ２１１４﹒１６

寒武紀 （６８８２５６） １６２６﹒８７

拓普集團 （６０１６８９） １２９０﹒９６

工業富聯 （６０１１３８） １２６０﹒４６

韋爾股份 （６０３５０１） １１４１﹒６４

招商銀行 （６０００３６） １０９５﹒９３

長江電力 （６００９００） ９３４﹒１６

瀾起科技 （６８８００８） ８５６﹒９７

中國平安 （６０１３１８） ８５２﹒９２

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）３０７７﹒９５

比亞迪 （００２５９４）２３００﹒３１

美的集團 （０００３３３）１８２１﹒１９

東方財富 （３０００５９）１７４８﹒９３

拓維信息 （００２２６１）１１９０﹒２４

同花順 （３０００３３）１１７５﹒２２

立訊精密 （００２４７５）１１５３﹒０９

五糧液 （０００８５８）１０６２﹒５２

中興通訊 （００００６３）１０００﹒１６

歌爾股份 （００２２４１） ９１３﹒６６

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（以上數字取小數點後兩個位）

