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AH股新聞

28/02/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２７日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海光信息　（６８８０４１）　　２４４１﹒７４
貴州茅台　（６００５１９）　　２１１４﹒１６
寒武紀　　（６８８２５６）　　１６２６﹒８７
拓普集團　（６０１６８９）　　１２９０﹒９６
工業富聯　（６０１１３８）　　１２６０﹒４６
韋爾股份　（６０３５０１）　　１１４１﹒６４
招商銀行　（６０００３６）　　１０９５﹒９３
長江電力　（６００９００）　　　９３４﹒１６
瀾起科技　（６８８００８）　　　８５６﹒９７
中國平安　（６０１３１８）　　　８５２﹒９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３０７７﹒９５
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２３００﹒３１
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１８２１﹒１９
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１７４８﹒９３
拓維信息　　　　　　　（００２２６１）１１９０﹒２４
同花順　　　　　　　　（３０００３３）１１７５﹒２２
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１１５３﹒０９
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）１０６２﹒５２
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１０００﹒１６
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）　９１３﹒６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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