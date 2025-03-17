《國企紅籌》晨鳴紙業第一大股東晨鳴控股０﹒７％股權被司法凍結

《經濟通通訊社１７日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，接到第
一大股東晨鳴控股通知，在上周一（１０日）及上周二（１１日），分別約２０８８﹒２３萬股
Ａ股，佔約０﹒７１％股權，被司法凍結，以及約３﹒９６億股Ａ股，佔約１３﹒４９％股權，
被輪候涷結。
該集團指，晨鳴控股目前持有２７﹒８７％股權，累計約４﹒０９億股Ａ股被司法凍結，以
及約４﹒１７億股Ａ股被輪候涷結。（ｗｈ）
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17/03/2025 08:56
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一大股東晨鳴控股通知，在上周一（１０日）及上周二（１１日），分別約２０８８﹒２３萬股
Ａ股，佔約０﹒７１％股權，被司法凍結，以及約３﹒９６億股Ａ股，佔約１３﹒４９％股權，
被輪候涷結。
該集團指，晨鳴控股目前持有２７﹒８７％股權，累計約４﹒０９億股Ａ股被司法凍結，以
及約４﹒１７億股Ａ股被輪候涷結。（ｗｈ）
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