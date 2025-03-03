比亞迪（１２１１）汽車銷量２月按年升１﹒６倍，按月增８％

《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，２月汽車銷

量約３２﹒２８萬輛，同比升１﹒６４倍，環比增７﹒６％，首兩個月汽車銷量約６２﹒３４萬

輛，升９２﹒５２％。



該集團指，２月海外銷售新能源汽車６﹒７萬輛，而２月新能源汽車動力電池及儲能電池裝

機總量約１６﹒６９５ＧＷｈ，首兩個月累計裝機總量約３２﹒２０６ＧＷｈ。至於２月汽車產

量約３３﹒４萬輛，升兩倍，首兩個月汽車產量６６﹒２萬輛，升１﹒０９倍。



＊聯手大疆發布車載無人機系統＊



此外，比亞迪近日連同大疆發布智能車載無人機系統「靈鳶」，將覆蓋比亞迪旗下多品牌及

車型，其中「靈鳶」換電版主要搭載仰望品牌上；「靈鳶」快充版主要搭載在比亞迪王朝、海洋

、騰勢、方程豹上。據比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生介紹，靈鳶智能車

載無人機系統通過「先進架構、先進硬件、先進算法」，運用全球首創的智能停機坪方案，融合

了無人機定位模塊、車頂攝像頭、定製兩用手柄等多個硬件，能實現動態起降、一鍵返艙、智能

跟飛，還能實現自動快充。（ｗｈ）

