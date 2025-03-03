《國企紅籌》中興第四季環比少賺７６％年利跌一成，息６１﹒７分

《經濟通通訊社３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，截至去年

１２月３１日止第四季度純利約５﹒１８億元（人民幣．下同），按季跌約７６﹒１％，而扣除

非經常性損益之虧損７﹒１９億元。營業收入約３１２﹒５億元，按季升１３﹒４％。



＊全年營收跌逾２％＊



中興通訊去年度純利約８４﹒２４億元，減少約９﹒６６％，每股盈利１﹒７６元，建議派

末期股息每股６１﹒７分。營業收入約１２１３億元，跌２﹒３８％，扣除非經常性損益之純利

約６１﹒８億元，跌１６﹒５％，加權平均淨資產收益率１１﹒９７％，跌３﹒２２個百分點，

於去年底資產負債比率６４﹒７４％，跌１﹒２６個百分點。



該集團指，國內市場營業收入８２０億元，減少５﹒１８％，佔營業收入比例６７﹒６１％

；毛利率為４３﹒１８％，基本持平。由於運營商客戶的５Ｇ網絡建設進入成熟期，投資整體下

降、結構變化，令收入承壓。至於國際市場營業收入約３９３億元，增長４﹒０４％，佔營業收

入比例３２﹒３９％；毛利率為２６﹒９１％，按年下降１０﹒５６個百分點。



中興展望２０２５年，外部環境依然複雜多變，新一輪科技革命和產業變革持續深入，ＡＩ

成為競爭制高點。機遇與挑戰並存，公司保持戰略定力，加速向「連接＋算力」拓展轉型，加快

開創新局面。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

