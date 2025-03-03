【兩會在即】劉結一：「進政協」外國朋友稱投資中國就是投資未來

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一介紹了去年全國政協開展的對外交往活動。



劉結一稱，習近平總書記提出構建人類命運共同體的重要思想，對「建設一個甚麼樣的世界

、如何建設這個世界」這一時代課題給出中國答案，為促進世界和平與發展事業注入強大動能，

獲得愈來愈多國家的支持和響應。



＊去年辦７場「進政協」活動，１００多個國家的外國朋友與政協交流＊



全國政協深入踐行習近平外交思想，積極開展民間外交、智庫外交、公共外交。在去年舉辦

７場「進政協」活動，１００多個國家的外國朋友進入全國政協，包括駐華使節、中國學學者、

跨國公司和國際商協會代表、全球南方國家青年代表等等，與政協委員圍繞中國式現代化、「中

國之治」的成功密碼、高水平對外開放、高質量推進「一帶一路」、國際經貿合作和國際地區問

題等進行廣泛交流等。



劉結一介紹，有參與交流的外國朋友說，民主要與本國傳統文化、歷史傳承、發展道路等契

合，中國協商民主的經驗值得研究借鑑。有的外國朋友說，中國言必信、行必果，對中國市場充

滿信心，投資中國就是投資未來。



全國政協還舉辦了２０２４年中國經濟社會論壇、中非經濟社會理事會圓桌會議、中歐圓桌

會議，４０多個國家１５０餘位代表與會。相關領域的政協委員赴亞非拉及歐美國家訪問，與當

地學者智庫、工商企業界人士、民間友好人士、僑胞等就提升對外投資合作水平、農業綠色低碳

發展、國際醫藥產業合作、中國與世界的關係等問題深入互動。

