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AH股新聞

03/03/2025 17:15

【兩會在即】劉結一：本屆政協首設環境資源界別，助產業綠色升級

　　《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在
人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一介紹了過去一年，全國政協圍繞美麗中國建設開展的工
作和取得的進展。
　
　　過去一年，全國優良天數比例達到８７﹒２％，全國地表水優良水質斷面比例達到
９０﹒４％，森林覆蓋率超過２５％，人工林面積居世界首位，成為全球增綠最多的國家。
　
　　全國政協高度重視生態環境保護，本屆政協首次設置環境資源界別，匯集來自生態、環保、
能源等多領域委員、科研專家、企業家等。
　
　　劉結一表示，全國政協聚焦綠色低碳高質量發展這一治本之策，大力推動綠色生產方式和生
活方式，深化企業行業轉型共識，助推產業綠色升級。圍繞新能源產業再生資源回收利用等持續
跟蹤研究，提出推動行業規範發展的建議。針對農村污水治理難題，注重「房前屋後」，緊盯「
田邊道旁」，推動解決群眾身邊的環境問題。持續助力打好藍天保衛戰，廣泛走訪，精準建言，
推進重點區域空氣質量持續改善。長期深入研究荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程
建設，以及黃河長江流域生態保護、三江源生物多樣性、草原生態保護修復等問題，提出對策建
議。

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