【兩會在即】劉結一：圍繞全面深化改革、推中國式現代化建言獻策

《經濟通通訊社記者丘敏華３日北京專電》全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日下午在

人民大會堂舉行。



中共二十屆三中全會作出了關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。大會新聞

發言人劉結一介紹了全國政協學習貫徹三中全會精神的做法，以及下一步的具體安排舉措。



全國政協立足進一步全面深化改革大局，充分發揮專門協商機構作用。舉行專題議政性常委

會會議、專題協商會、雙周協商座談會等，從圍繞推進文化自信自強到高水平對外開放，從重要

能源和礦產資源保障到海洋經濟高質量發展等改革任務建言資政。通過政協提案、信息、綜合報

告等多種方式發揮助力進一步全面深化改革、推進中國式現代化的實效。



全國政協狠抓涉及自身改革任務的落實，著力完善制度體系，健全協商民主機制。修訂反映

社情民意信息工作條例等基礎性工作制度，實現報送信息數量和質量「雙提升」；健全深度協商

互動機制，強化具有前瞻性、戰略性、全局性重要問題的協商，把問題議深議透；改進發言機制

，注重發言委員的廣泛性、代表性，增強委員發言的針對性、專業性；創新協商議政方式，推動

網絡議政與遠程協商常態化，田間地頭、車間碼頭的聲音直達全國政協協商會場，彰顯人民政協

在數字化時代的新活力。



劉結一表示，下一步，全國政協將繼續圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現代化建言獻

策，全面落實三中全會關於健全協商民主機制的改革部署，在實踐中不斷完善各類制度機制。

